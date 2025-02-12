Золото дешевеет с рекордного максимума

Цены на золото снизились с рекордных максимумов, в то время как фокус внимания сместился на данные по инфляции в США и торговые тарифы. Об этом пишет Reuters.

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Падение золота

Спотовое золото подешевело на 0,5% до $2 884,51 за унцию. Во вторник цены поднялись до рекордного максимума в $2 942,70 на фоне опасений глобальной торговой войны, вызванных новыми пошлинами президента США Дональда Трампа и угрозами их расширения.

Фьючерсы на американское золото упали на 0,8% до $2,910,10.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом впервые после инаугурации Дональда Трампа, заявил, что американская экономика остается стабильной.

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