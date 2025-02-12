Интерес к авто из Китая падает: что выбирали украинцы в январе

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Из этого количества: новых — 674 ед. (-24%); б/у — 145 ед. (-69%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.

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