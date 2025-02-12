За прошедший месяц украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 40% меньше по сравнению с январем 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Интерес к авто из Китая падает: что выбирали украинцы в январе
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Какие авто выбирали в январе
Из этого количества: новых — 674 ед. (-24%); б/у — 145 ед. (-69%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.
Самые популярные модели новых авто
- BYD Song Plus — 155 ед.;
- Zeekr 001 — 59 ед.;
- Zeekr 7X — 41 ед.;
- VW ID.4 — 39 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 39 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек
- Zeekr 001 — 18 ед.;
- Zeekr 7X — 15 ед.;
- Polestar 2 — 11 ед.;
- VW ID.4 — 10 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 8 ед.
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Источник: Минфин
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