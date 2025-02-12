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12 февраля 2025, 13:10 Читати українською

Украинцы теряют интерес к покупке жилья: фокус смещается на землю

В 2024 г. украинцы стали менее активно покупать и продавать недвижимость, особенно это касается жилья. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции, обнародованные Опендатаботом.

В 2024 г.
Фото Pixabay

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Что известно

Всего в течение 2024 года было засвидетельствовано 452 217 договоров купли-продажи недвижимости. Этот показатель на 12% превышает уровень 2023, однако он все еще на 28% ниже, чем в довоенном 2021 году.

Интересным фактом является то, что большинство сделок (60%) касалось земельных участков. Украинцы предпочитают инвестиции в землю, чем в жилье. Количество сделок по купле-продаже земли выросло на 18% за год, достигнув 273 тысяч. Однако этот показатель также не достигает довоенного уровня 2021 года, когда было заключено 306 тысяч подобных договоров.

Подробности

Ситуация с куплей-продажей жилья менее оптимистична. За год количество таких сделок выросло всего на 3%. Пока этот показатель почти вдвое ниже, чем до начала полномасштабного вторжения россии.

В то же время, украинцы стали чаще пользоваться ипотечными программами для приобретения жилья. Количество ипотечных договоров за год выросло на 14%, достигнув почти 13 тысяч.

Значительное влияние на восстановление спроса на ипотечное жилье оказала государственная программа «еселя». Благодаря ей в 2024 году было оформлено 70% ипотек на жилье, что составляет 8,5 тысячи сделок.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

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Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
bonv
bonv
12 февраля 2025, 14:34
#
Ситуація з купівлею-продажем житла є менш оптимістичною. За рік кількість таких угод зросла лише на 3%. Але зросла.
Народ не спішить продавати хороші варіанти бо треба ж потім мати в що толкове вкласти кошти…
А менш толкове нікому не потрібне — поки що:)
+
+15
bonv
bonv
12 февраля 2025, 14:36
#
Через велику кількість внутрішніх переселенців на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині, Закарпатті триває «будівельний бум».
+
+15
san4os
san4os
12 февраля 2025, 15:07
#
«Цікавим фактом є те, що більшість угод (60%) стосувалася земельних ділянок. Українці віддають перевагу інвестиціям у землю, ніж у житло.»

Автор статті просто не в темі…
Є багато забудовників які будують на продаж приватні будинки: американки, дуплекси. Ціна за квадратний метр — в районі 550−600 доларів, що значно дешевше ніж квартири. Продають ці будинки не введеними в експлуатацію. Тобто продають по документах як земельну ділянку під забудову, і декларація про початок будівництва. А по факту — на ділянці уже збудований будинок, який новому власнику тільки залишилося ввести в експлуатацію. Це для того щоб не платити податки з продажу будинку.
Ціна 550−600 доларі - це я написав ціну в околицях Луцька. Такі села як Боратин, Рованці, Струмівка, Великий Омеляник…
+
0
TattiReuven
TattiReuven
12 февраля 2025, 15:08
#
Непонятно где и чем война закончится, и когда, только осталось недвижимость покупать . Разве что в ЕС
+
0
san4os
san4os
12 февраля 2025, 15:54
#
Чоловіки не виїздні з території України. І не понятно чи після завершення війни кордони відкриють для чоловіків. Тому який сенс купувати житло в ЕС, якщо не можеш виїхати і жити в ньому?
Якщо живеш в Україні, то треба або мати своє житло, або орендувати… Мені перший варіант більше подобається…
+
0
TattiReuven
TattiReuven
12 февраля 2025, 16:21
#
Аренда более мобильная, всегда можно переехать в другое место.
А собственная квартира, я вот свою в Днепре закрыла, и стоит пустая. Сдавать боюсь, продавать нет смысла.
Сейчас снимаем
+
0
san4os
san4os
12 февраля 2025, 15:23
#
По іпотечній програмі еОселя: в цій програмі вузьке місце це обмежене фінансування з боку Укрфінжитла. Якби було фінансування в достатніх обсягах, то і кількіть продажів по еОселі була вдвічі більша. А без фінансування це ще та лотерея…
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