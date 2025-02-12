В 2024 г. украинцы стали менее активно покупать и продавать недвижимость, особенно это касается жилья. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции, обнародованные Опендатаботом.
Украинцы теряют интерес к покупке жилья: фокус смещается на землю
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Что известно
Всего в течение 2024 года было засвидетельствовано 452 217 договоров купли-продажи недвижимости. Этот показатель на 12% превышает уровень 2023, однако он все еще на 28% ниже, чем в довоенном 2021 году.
Интересным фактом является то, что большинство сделок (60%) касалось земельных участков. Украинцы предпочитают инвестиции в землю, чем в жилье. Количество сделок по купле-продаже земли выросло на 18% за год, достигнув 273 тысяч. Однако этот показатель также не достигает довоенного уровня 2021 года, когда было заключено 306 тысяч подобных договоров.
Подробности
Ситуация с куплей-продажей жилья менее оптимистична. За год количество таких сделок выросло всего на 3%. Пока этот показатель почти вдвое ниже, чем до начала полномасштабного вторжения россии.
В то же время, украинцы стали чаще пользоваться ипотечными программами для приобретения жилья. Количество ипотечных договоров за год выросло на 14%, достигнув почти 13 тысяч.
Значительное влияние на восстановление спроса на ипотечное жилье оказала государственная программа «еселя». Благодаря ей в 2024 году было оформлено 70% ипотек на жилье, что составляет 8,5 тысячи сделок.
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Комментарии - 7
Народ не спішить продавати хороші варіанти бо треба ж потім мати в що толкове вкласти кошти…
А менш толкове нікому не потрібне — поки що:)
Автор статті просто не в темі…
Є багато забудовників які будують на продаж приватні будинки: американки, дуплекси. Ціна за квадратний метр — в районі 550−600 доларів, що значно дешевше ніж квартири. Продають ці будинки не введеними в експлуатацію. Тобто продають по документах як земельну ділянку під забудову, і декларація про початок будівництва. А по факту — на ділянці уже збудований будинок, який новому власнику тільки залишилося ввести в експлуатацію. Це для того щоб не платити податки з продажу будинку.
Ціна 550−600 доларі - це я написав ціну в околицях Луцька. Такі села як Боратин, Рованці, Струмівка, Великий Омеляник…
Якщо живеш в Україні, то треба або мати своє житло, або орендувати… Мені перший варіант більше подобається…
А собственная квартира, я вот свою в Днепре закрыла, и стоит пустая. Сдавать боюсь, продавать нет смысла.
Сейчас снимаем