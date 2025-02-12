Украинцы теряют интерес к покупке жилья: фокус смещается на землю

В 2024 г. украинцы стали менее активно покупать и продавать недвижимость, особенно это касается жилья. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции, обнародованные Опендатаботом.

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Что известно

Всего в течение 2024 года было засвидетельствовано 452 217 договоров купли-продажи недвижимости. Этот показатель на 12% превышает уровень 2023, однако он все еще на 28% ниже, чем в довоенном 2021 году.

Интересным фактом является то, что большинство сделок (60%) касалось земельных участков. Украинцы предпочитают инвестиции в землю, чем в жилье. Количество сделок по купле-продаже земли выросло на 18% за год, достигнув 273 тысяч. Однако этот показатель также не достигает довоенного уровня 2021 года, когда было заключено 306 тысяч подобных договоров.

Подробности

Ситуация с куплей-продажей жилья менее оптимистична. За год количество таких сделок выросло всего на 3%. Пока этот показатель почти вдвое ниже, чем до начала полномасштабного вторжения россии.

В то же время, украинцы стали чаще пользоваться ипотечными программами для приобретения жилья. Количество ипотечных договоров за год выросло на 14%, достигнув почти 13 тысяч.

Значительное влияние на восстановление спроса на ипотечное жилье оказала государственная программа «еселя». Благодаря ей в 2024 году было оформлено 70% ипотек на жилье, что составляет 8,5 тысячи сделок.

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