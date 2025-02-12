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12 февраля 2025, 12:12 Читати українською

В Revolut рассказали об услугах, которые открыли для украинцев

Британская финтех-компания Revolut объявила о значительном расширении своих услуг для украинских пользователей. Теперь украинцы могут открывать полноценные европейские счета Revolut, осуществлять валютные переводы без ограничений и инвестировать в криптовалюты и ценные металлы. Об этом пишет Forbes.

Британская финтех-компания Revolut объявила о значительном расширении своих услуг для украинских пользователей.

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Открытие европейского счета и карта Clear Sky

Украинцам стала доступна возможность открытия счета в европейском банке Revolut, предоставляющего доступ к широкому спектру финансовых услуг. Вместе со счетом пользователи могут заказать специальную дебетовую карту Clear Sky, которая является мультивалютной и поддерживает более 30 различных валют. Выпуск карты Clear Sky для украинцев бесплатный, а доставка осуществляется по Украине Новой Почтой.

Перевод средств без ограничений

Revolut дает возможность осуществлять мгновенные валютные переводы между пользователями Revolut без комиссий и ограничений. Это касается как переводов на Украину, так и в другие страны мира. По словам руководителя запуска новых рынков Дмитрия Стрельчука, Revolut не устанавливает никаких лимитов на переводы, поскольку это европейский банковский счет. Ограничения могут применяться только со стороны украинских банков.

Дополнительные возможности

Кроме мгновенных переводов, пользователям Revolut также доступны SEPA- и SWIFT-платежи. Компания также предлагает специальную детскую карточку, позволяющую родителям контролировать расходы своих детей.

Инвестиции в криптовалюту и ценные металлы

Revolut дает возможность инвестировать в криптовалюту. В приложении доступно около 220 различных токенов. Кроме того, пользователи могут покупать и продавать ценные металлы, такие как золото, платина и серебро.

Напомним, 11 февраля Revolut официально объявила о начале работы в Украине.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Exba
Exba
12 февраля 2025, 12:32
#
Норм. Там можно без комиссии бросать евро на евровую карту Моно по СЕПА
+
0
19226191
19226191
12 февраля 2025, 12:58
#
Через revolut можна поповнювати рахунки IBKR?
+
+15
zevs1
zevs1
12 февраля 2025, 13:02
#
Revout это только начало.
В украинских банках с их лимитами активных клиентов станет в разы меньше, останутся одни чиновники и пенсионеры.
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