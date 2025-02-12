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12 февраля 2025, 11:40 Читати українською

Новая Зеландия упрощает правила получения «золотой визы»

Новая Зеландия смягчает требования к получению так называемой «золотой визы» в рамках стратегии по привлечению состоятельных инвесторов. В числе ключевых изменений — отмена требования к знанию английского языка и значительное сокращение минимального срока пребывания в стране, пишет Financial Times (FT).

Новая Зеландия смягчает требования к получению так называемой «золотой визы» в рамках стратегии по привлечению состоятельных инвесторов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Издание отмечает, что программа «золотых виз» широко использовалась рядом европейских стран, однако многие из них отказались от схем, связанных с инвестициями в недвижимость, из-за роста цен на жилье.

Новая Зеландия, напротив, решила упростить доступ к визе в рамках политики нового правоцентристского правительства по увеличению объемов иностранных инвестиций на фоне экономического спада.

Читайте также: Испания прекратит выдачу «Золотых виз» с января 2025 года

«Нам нужно чаще говорить „да“ и реже — „нет“ в Новой Зеландии», — заявил премьер-министр Кристофер Лаксон на пресс-конференции, подчеркнув, что изменения направлены на создание более благоприятных условий для инвесторов.

Как получить визу

Теперь для получения визы инвесторы должны вложить минимум 5 млн новозеландских долларов ($2,8 млн) в экономику страны. При этом минимальный срок их пребывания в стране снижен с 117 дней за четыре года до 21 дня за три года.

Другой вариант визы доступен для инвесторов, готовых вложить от 10 млн новозеландских долларов в течение пяти лет. В этом случае они должны находиться в стране не менее 105 дней за указанный период. Министр иммиграции Эрика Стэнфорд отметила, что прежние требования к длительному проживанию отпугивали некоторых потенциальных инвесторов.

Читайте: «Золотая виза»: Покупка недвижимости в Португалии больше не дает прав на визу

Напомним

Новая Зеландия уже давно использует инвестиционные визы как инструмент экономического развития. Однако предыдущие реформы, проведенные лейбористским правительством Джасинды Ардерн в 2022 году, ужесточили правила в попытке направить иностранные инвестиции в местные компании вместо пассивных вложений в акции и облигации. В результате за год на новую визу подали заявки всего 20 человек — в десять раз меньше, чем при старой схеме.

По данным министра финансов и экономического роста Николы Уиллис, за два года с 2022 года по программе Ардерн в экономику поступило лишь 70 млн новозеландских долларов.

Для сравнения, до 2020 года предыдущая схема принесла $2,2 млрд долларов за тот же период.

В то время как Новая Зеландия упрощает правила для инвесторов, Европа идет в противоположном направлении — страны ЕС постепенно сворачивают или ужесточают программы «золотых виз», несмотря на растущий интерес, особенно среди граждан США после выборов 2024 года, отмечает Bloomberg.

За последние годы ряд стран отказался от этих программ. Великобритания, Ирландия, Нидерланды и Испания прекратили выдачу «золотых виз», а Португалия исключила недвижимость из списка допустимых инвестиций. Греция, напротив, сохранила программу, но повысила минимальный порог вложений. Ограничения вводятся и за пределами Европы.

Австралия приостановила программу инвесторских виз, а страны Карибского бассейна, под давлением ЕС и США, повысили стоимость «золотых паспортов» и ужесточили проверку заявителей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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