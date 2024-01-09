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9 января 2024, 16:52 Читати українською

«Золотая виза»: Покупка недвижимости в Португалии больше не дает прав на визу

Теперь, чтобы приобрести вид на жительство в одной из беднейших стран Евросоюза — Португалии — недостаточно будет просто инвестировать в недвижимость, так как страна сталкивается с проблемой малонаселенных регионов, пишет Reuters.

Теперь, чтобы приобрести вид на жительство в одной из беднейших стран Евросоюза — Португалии — недостаточно будет просто инвестировать в недвижимость, так как страна сталкивается с проблемой малонаселенных регионов, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Золотая виза»Если раньше «золотую визу», дающую право на жительство в стране иностранцам, можно было получить, просто покупая недвижимость, то сейчас положение усугубилось, хотя у инвесторов осталась такая возможность, как вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды, которые ожидают бума.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Золотая виза»

Если раньше «золотую визу», дающую право на жительство в стране иностранцам, можно было получить, просто покупая недвижимость, то сейчас положение усугубилось, хотя у инвесторов осталась такая возможность, как вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды, которые ожидают бума.

Правительство Португалии еще в феврале 2023 года заявило, что откажется от схемы «золотых виз», повинной в усугублении жилищного кризиса, стремясь перенаправить инвестиции в недвижимость из урбанизированных в обезлюдевшие районы.

Согласно программе «золотых виз» с момента ее запуска в 2012 году, в обмен на инвестиции граждан из стран, не входящих в ЕС и автоматических получавших право жить в стране, приток средств составил порядка 7,3 млрд евро — в основном, из Китая, Бразилии и США. Львиная доля этих денег была потрачена на недвижимость, что взвинтило цены на жилье в стране и даже создало риски для безопасности.

Теперь можно будет вкладывать в инвестиционные фонды и делать пожертвования на культурные или научные проекты. Для первоначального шага требуется перевести 500 000 евро в один или несколько соответствующих критериям фондов. Раньше их было около 40, хотя некоторые из них, возможно, еще не открыты для инвестиций.

Вклад не менее 250 000 евро в культурные проекты или 500 000 евро в научные исследования или создание 10 рабочих мест также может помочь получить золотую визу. Кандидаты должны разрешить проверку судимости и доказать отсутствие непогашенных долгов.

Примерами таких фондов можно назвать фонд устойчивого сельского хозяйства Pela Terra, который помогает восстановить почти 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий в регионе Алентежу, или фонд Sharing Education, который инвестирует в международные школы Португалии.

Ожидается, что вскоре средства будут составлять 80−90% всех таких инвестиций. Однако из-за того что возможности покупки недвижимости больше не будет, в целом в Португалию, скорее всего, поступит меньше денег.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
9 января 2024, 20:13
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Інвестувати 500К в сумнівні фонди для отримання візи Португалії, чи купити за 100К _громадянство_ Домініки, а залишок в 400К вкласти в фондовий ринок США? Отож!
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