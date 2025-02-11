Украина получит грант от Японии в размере около $58 миллионов

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«Сегодня утвердили соответствующий проект соглашения между нашими правительствами. Это будут средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления. Благодарен японским партнерам за последовательную постоянную поддержку», — написал Шмыгаль.

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