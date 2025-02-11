Украина получит грант от Японии в размере 8,8 млрд японских иен, или около $58 млн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина получит грант от Японии в размере около $58 миллионов
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Что известно
«Сегодня утвердили соответствующий проект соглашения между нашими правительствами. Это будут средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления. Благодарен японским партнерам за последовательную постоянную поддержку», — написал Шмыгаль.
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Комментарии - 2
Шмигаль молодець, японський єн, як чукча каже…
1 тис український гривень