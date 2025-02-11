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11 февраля 2025, 9:37 Читати українською

В Нидерландах резко упали продажи Tesla. Причина — негативное отношение к Маску

В Нидерландах в январе резко снизились продажи Tesla на фоне растущего негативного отношения к Илону Маску. Об этом пишет nltimes.nl.

В Нидерландах в январе резко снизились продажи Tesla на фоне растущего негативного отношения к Илону Маску.

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Подробности

«Продажи Tesla в Нидерландах претерпели значительное падение в январе, хотя общий рынок электрических транспортных средств в стране показал значительный рост. Это снижение вызвало предположение, что публичный имидж генерального директора Илона Маска может влиять на настроения потребителей», — говорится в сообщении.

В январе Tesla продала лишь 900 новых автомобилей в Нидерландах, что стало самым низким показателем продаж за последние 18 месяцев.

В то время как конкуренты, такие как Kia, Volkswagen и Volvo, существенно обогнали компанию Маска. Лидером стал Kia EV3 с 4102 проданными авто, тогда как Tesla Model Y и Model 3 заняли только четвертое и пятое места по количеству продаж.

Продажи Tesla в Нидерландах упали в январе до самого низкого уровня за 18 месяцев даже на фоне роста рынка электромобилей на 28,2% по сравнению с прошлым годом.

Хотя такие факторы, как государственные стимулы и проблемы с цепочкой поставок могут играть свою роль, неоднозначный публичный имидж Маска рассматривается как потенциальная причина снижения популярности Tesla, пишет издание.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
11 февраля 2025, 9:52
#
Весь світ очикую виходу оновлення модельного ряду в першому кварталі, а тут теки висновки))))
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
11 февраля 2025, 10:14
#
Это современная «журналистика». В одной статье выдвинули одну из теорий, другая статья ссылаясь на неё посчитало это одной из причин, а минфин «Причина — негативне ставлення до Маска» без упоминания других, которые более реальные)
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 11:35
#
Який оновлений модельний ряд у Тесли яка роками випускає одне і те саме?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
11 февраля 2025, 12:10
#
Для этого нужно за новостями следить. Загугли «new tesla model y».
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 12:20
#
Я слідкую, і навіть вже бачив огляди нової тесли яка вже є в продажу.
https://youtu.be/6qAq7vePCnM

З огляду виходить що оновлення в оновленій Теслі треба шукати десь приблизно так як їх шукають у оновленнях iOS.

https://autoblog.spidersweb.pl/tesla-model-y-juniper-polska-cena-launch-edition
«
Różnica wnętrz w modelach jest ogromna i łatwo zauważalna, tak jak pomiędzy «jest nic» i «nie ma nic»
»
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 12:26
#
А вцілому люблю читати відгуки людей які самі ніц не розуміють, навіть не намагались дізнатись що розуміють інші - але вже біжуть робити висновки.
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