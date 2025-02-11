В Нидерландах резко упали продажи Tesla. Причина — негативное отношение к Маску

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«Продажи Tesla в Нидерландах претерпели значительное падение в январе, хотя общий рынок электрических транспортных средств в стране показал значительный рост. Это снижение вызвало предположение, что публичный имидж генерального директора Илона Маска может влиять на настроения потребителей», — говорится в сообщении.

В январе Tesla продала лишь 900 новых автомобилей в Нидерландах, что стало самым низким показателем продаж за последние 18 месяцев.

В то время как конкуренты, такие как Kia, Volkswagen и Volvo, существенно обогнали компанию Маска. Лидером стал Kia EV3 с 4102 проданными авто, тогда как Tesla Model Y и Model 3 заняли только четвертое и пятое места по количеству продаж.

Продажи Tesla в Нидерландах упали в январе до самого низкого уровня за 18 месяцев даже на фоне роста рынка электромобилей на 28,2% по сравнению с прошлым годом.

Хотя такие факторы, как государственные стимулы и проблемы с цепочкой поставок могут играть свою роль, неоднозначный публичный имидж Маска рассматривается как потенциальная причина снижения популярности Tesla, пишет издание.