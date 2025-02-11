В Нидерландах в январе резко снизились продажи Tesla на фоне растущего негативного отношения к Илону Маску. Об этом пишет nltimes.nl.
В Нидерландах резко упали продажи Tesla. Причина — негативное отношение к Маску
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«Продажи Tesla в Нидерландах претерпели значительное падение в январе, хотя общий рынок электрических транспортных средств в стране показал значительный рост. Это снижение вызвало предположение, что публичный имидж генерального директора Илона Маска может влиять на настроения потребителей», — говорится в сообщении.
В январе Tesla продала лишь 900 новых автомобилей в Нидерландах, что стало самым низким показателем продаж за последние 18 месяцев.
В то время как конкуренты, такие как Kia, Volkswagen и Volvo, существенно обогнали компанию Маска. Лидером стал Kia EV3 с 4102 проданными авто, тогда как Tesla Model Y и Model 3 заняли только четвертое и пятое места по количеству продаж.
Продажи Tesla в Нидерландах упали в январе до самого низкого уровня за 18 месяцев даже на фоне роста рынка электромобилей на 28,2% по сравнению с прошлым годом.
Хотя такие факторы, как государственные стимулы и проблемы с цепочкой поставок могут играть свою роль, неоднозначный публичный имидж Маска рассматривается как потенциальная причина снижения популярности Tesla, пишет издание.
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Комментарии - 6
https://youtu.be/6qAq7vePCnM
З огляду виходить що оновлення в оновленій Теслі треба шукати десь приблизно так як їх шукають у оновленнях iOS.
https://autoblog.spidersweb.pl/tesla-model-y-juniper-polska-cena-launch-edition
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Różnica wnętrz w modelach jest ogromna i łatwo zauważalna, tak jak pomiędzy «jest nic» i «nie ma nic»
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