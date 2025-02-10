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10 февраля 2025, 17:00 Читати українською

Пастижеры и бутафоры: Гоструда назвало редкие профессии на рынке труда Украины в 2024 году

В 2024 году наиболее востребованными среди работодателей были рабочие профессии, как строитель, сантехник, электрик, слесарь, сварщик, швея и другие квалифицированные специалисты. Об этом говорится в сообщении Госслужбы труда.

В 2024 году наиболее востребованными среди работодателей были рабочие профессии, как строитель, сантехник, электрик, слесарь, сварщик, швея и другие квалифицированные специалисты.

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Топ-7 редких профессий на рынке труда Украины

В то же время среди профессий, очень редко оказывающихся в перечне вакансий, встречаются действительно необычные. Среди них — мастер по очистке дымоходов, сортировщик немытой шерсти, часовщик городской ратуши или краситель зеркал.

1. Аппаратчик выращивания дрожжей. В прошлом году на таких специалистов поступало всего 12 запросов.

2. Настройщик пианино и роялей. Лишь пять вакансий появилось в центрах занятости за весь 2024 год. Среди требований, которые ставили работодатели к претендентам на должность — точная настройка пианино и роялей на стандартную высоту тона по камертону.

3. Халвомесильник. Всего 4 вакансии за прошлый год. Эта профессия объединяет специалистов, готовящих восточные десерты из орехов и сахара. Именно они регулируют процесс затворения белковой, ореховой и карамельной массы, следят за вытягиванием нитей халвы и созданием ее слоисто-волокнистой структуры.

4. Натурщик. Количество вакансий также 4. По сути это — «живой объект искусства».

5. Бутафор. Только 3 таких вакансии за год. Эти мастера рисуют эскизы, а затем создают муляжи предметов, которые впоследствии появляются в театре, кино, на полках магазинов и в художественных студиях.

6. Пастижер. За прошлый год в Украине было всего 2 вакансии. Это специалист, создающий парики, шиньоны, колоритные брови, усы и бороды для театра, кино или fashion-индустрии. Пастижер — это мастер, который визуально может превратить любого человека, даже в фантастическое существо.

7. Эмбриолог. Только одна такая вакансия появилась в базе службы занятости в прошлом году. Это специалист в области репродуктивной медицины, помогающий создавать новую жизнь, а многим людям — дает шанс стать родителями.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 февраля 2025, 17:22
#
Грантожери і ботофермери!
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