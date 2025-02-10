США прекращает чеканку одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту прекратить выпуск монет номиналом в 1 цент (пенни). Об этом он заявил в соцсети Truth Social, ссылаясь на отчет Департамента государственной эффективности (DOGE), пишет Лига.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Себестоимость производства одного пенни составляет более 3 центов, что делает их выпуск экономически неэффективным.

В 2023 году США потратили $179 миллионов на производство 4,5 миллиарда пенни, что составило 40% от общего количества отчеканенных монет.

В 2024 году себестоимость изготовления одного пенни выросла до 3,7 цента из-за подорожания меди.

Исторический контекст

Идея отказа от пенни не нова. Монеты номиналом в один цент выпускают с 1793 года, но уже неоднократно поднимался вопрос об их нецелесообразности. Например, в 1857 году США отменили выпуск монеты номиналом в полцента из-за низкой популярности и роста стоимости сырья.

Последствия для экономики

Федеральный резервный банк Ричмонда предупреждал, что прекращение выпуска пенни может привести к округлению наличных транзакций до пяти центов, что может повлиять на ценообразование.

Другие монеты

Пенни — не единственная монета, себестоимость производства которой превышает номинал. К примеру, в 2024 году изготовление монеты номиналом в пять центов стоило около 14 центов.