Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту прекратить выпуск монет номиналом в 1 цент (пенни). Об этом он заявил в соцсети Truth Social, ссылаясь на отчет Департамента государственной эффективности (DOGE), пишет Лига.
США прекращает чеканку одноцентовых монет
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Что известно
Себестоимость производства одного пенни составляет более 3 центов, что делает их выпуск экономически неэффективным.
В 2023 году США потратили $179 миллионов на производство 4,5 миллиарда пенни, что составило 40% от общего количества отчеканенных монет.
В 2024 году себестоимость изготовления одного пенни выросла до 3,7 цента из-за подорожания меди.
Исторический контекст
Идея отказа от пенни не нова. Монеты номиналом в один цент выпускают с 1793 года, но уже неоднократно поднимался вопрос об их нецелесообразности. Например, в 1857 году США отменили выпуск монеты номиналом в полцента из-за низкой популярности и роста стоимости сырья.
Последствия для экономики
Федеральный резервный банк Ричмонда предупреждал, что прекращение выпуска пенни может привести к округлению наличных транзакций до пяти центов, что может повлиять на ценообразование.
Другие монеты
Пенни — не единственная монета, себестоимость производства которой превышает номинал. К примеру, в 2024 году изготовление монеты номиналом в пять центов стоило около 14 центов.
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Комментарии - 3
Щас Трамп поскребёт по сусекам, посокращает госс аппарат и окажется что там 100 лярдов свободных денег=)
Если опустить популизм, но для Америки такие меры точно полезные.