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10 февраля 2025, 14:36 Читати українською

США прекращает чеканку одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту прекратить выпуск монет номиналом в 1 цент (пенни). Об этом он заявил в соцсети Truth Social, ссылаясь на отчет Департамента государственной эффективности (DOGE), пишет Лига.

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту прекратить выпуск монет номиналом в 1 цент (пенни).
Фото Grok AI

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Что известно

Себестоимость производства одного пенни составляет более 3 центов, что делает их выпуск экономически неэффективным.

В 2023 году США потратили $179 миллионов на производство 4,5 миллиарда пенни, что составило 40% от общего количества отчеканенных монет.

В 2024 году себестоимость изготовления одного пенни выросла до 3,7 цента из-за подорожания меди.

Исторический контекст

Идея отказа от пенни не нова. Монеты номиналом в один цент выпускают с 1793 года, но уже неоднократно поднимался вопрос об их нецелесообразности. Например, в 1857 году США отменили выпуск монеты номиналом в полцента из-за низкой популярности и роста стоимости сырья.

Последствия для экономики

Федеральный резервный банк Ричмонда предупреждал, что прекращение выпуска пенни может привести к округлению наличных транзакций до пяти центов, что может повлиять на ценообразование.

Другие монеты

Пенни — не единственная монета, себестоимость производства которой превышает номинал. К примеру, в 2024 году изготовление монеты номиналом в пять центов стоило около 14 центов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
10 февраля 2025, 15:45
#
Ціни ціни…
+
+15
Strain
Strain
10 февраля 2025, 15:55
#
Там 170 млн, то там 300 млн.
Щас Трамп поскребёт по сусекам, посокращает госс аппарат и окажется что там 100 лярдов свободных денег=)
Если опустить популизм, но для Америки такие меры точно полезные.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 февраля 2025, 16:14
#
Замінять 1 цент на 1 шаг?
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