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10 февраля 2025, 13:15 Читати українською

Импорт подержанных авто в Украину снизился на 16% — Укравтопром

В январе украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%, сообщает Укравтопром.

В январе украинский автопарк пополнили 14 тыс.
Фото: depositphotos

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Какие авто лидируют

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46,6%.

Далее следуют: дизельные — 24,4%; электромобили — 20,5%; гибриды — 4,5%; авто с ГБО — 4%.

Какой возраст авто

Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей луны

  • VW Golf — 714 ед.;

  • Skoda Octavia — 543 ед.;

  • Renault Megane — 527 ед.;

  • VW Tiguan — 407 ед.;

  • Audi Q5 — 395 ед.;

  • VW Passat — 359 ед.;

  • Nissan Leaf — 355 ед.;

  • Tesla Model Y — 341 ед.;

  • Nissan Rogue — 322 ед.;

  • Tesla Model 3 — 312 ед.

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🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
10 февраля 2025, 13:24
#
Нічого дивного…
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 февраля 2025, 13:57
#
…коли населення зменшилось на 50%
+
0
bonv
bonv
10 февраля 2025, 15:43
#
Гірше ж точно не буде © Скоро травневі шашлички ©
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