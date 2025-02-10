В январе украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%, сообщает Укравтопром.
Импорт подержанных авто в Украину снизился на 16% — Укравтопром
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Какие авто лидируют
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46,6%.
Далее следуют: дизельные — 24,4%; электромобили — 20,5%; гибриды — 4,5%; авто с ГБО — 4%.
Какой возраст авто
Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей луны
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VW Golf — 714 ед.;
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Skoda Octavia — 543 ед.;
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Renault Megane — 527 ед.;
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VW Tiguan — 407 ед.;
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Audi Q5 — 395 ед.;
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VW Passat — 359 ед.;
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Nissan Leaf — 355 ед.;
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Tesla Model Y — 341 ед.;
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Nissan Rogue — 322 ед.;
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Tesla Model 3 — 312 ед.
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