Импорт подержанных авто в Украину снизился на 16% — Укравтопром

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46,6%.

Далее следуют: дизельные — 24,4%; электромобили — 20,5%; гибриды — 4,5%; авто с ГБО — 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

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