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10 февраля 2025, 12:01 Читати українською

Более 11 тысяч компаний сменили адрес регистрации в 2024 году. Куда переезжает больше всего бизнеса

11083 компаний изменили юридический адрес регистрации в 2024 году, по данным Единого государственного реестра. Большинство из них занимаются оптовой торговлей и строительством. Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стал Киев — почти одинаковое количество компаний релоцировалось сюда и отсюда в прошлом году. Об этом сообщает Опендатабот.

11083 компаний изменили юридический адрес регистрации в 2024 году, по данным Единого государственного реестра.
Фото: depositphotos

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Релокация бизнеса

Более 11 тыс. компаний релоцировались из одного региона в другой в прошлом году. Переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного.

32% этих компаний занимаются оптовой торговлей, еще 6% — строительством. Замыкает тройку компаний-мигрантов бизнесы, производящие операции с недвижимостью — 4,8%.

Больше всего бизнеса покинуло Киев — 36,6% или 4 тыс. компаний. Еще по 10% уехало из Киевской и Днепропетровской областей.

В то же время, те же регионы являются самым популярным местом, куда переезжает бизнес. 28% компаний зарегистрировались в Киеве. Еще 11% релоцировались в Киевскую область, а 10% — в Днепропетровскую.

Самые популярные маршруты переездов таковы:

  • Из Киева в Киевскую область — 775 компаний;
  • Из Киева в Днепропетровскую область — 575;
  • Из Киевской области в Киев — 563.

Крупнейшей компанией по доходу в 3 квартале 2024 года, которая релоцировалась, стала ЗЕ.ТЕК (6,7 млрд грн), торгующая газом. В прошлом году она уехала из Ровенской области в Киев, но в 2025 году вернулась.

Компания «Кворум-Нефть» (5,7 млрд грн), которая производит бумажную продукцию, релоцировалась из Николаевской области в Киев. А производственная компания «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» (4 млрд грн дохода), которая занимается оптовой торговлей, переехала из Винницкой области в Киев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 февраля 2025, 12:57
#
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