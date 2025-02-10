Цены на нефть выросли 10 февраля после падения на прошлой неделе. Трейдеры следят за действиями президента США Дональда Трампа, объявившего о планах ввести 25% пошлины на поставку стали и алюминия в США. Кроме того, он пообещал принять меры в ответ на пошлины, которые другие страны налагают на американские товары. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.
Цены на нефть растут из-за возможных новых тарифов США
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Динамика цен
- Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до $75,26 за баррель.
- Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,76%, до $71,54 за баррель.
Почему это важно?
Трейдеры опасаются, что торговые войны, инициированные Трампом, могут привести к ослаблению глобального экономического роста и снижению спроса на нефть.
Ответ Китая
Китай в ответ на действия США ввел дополнительные пошлины на импорт сжиженного природного газа, угля, нефти, сельскохозяйственной техники и автомобилей из США. Это может усугубить напряженность в торговых отношениях между двумя странами.
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