Цены на нефть растут из-за возможных новых тарифов США

Цены на нефть выросли 10 февраля после падения на прошлой неделе. Трейдеры следят за действиями президента США Дональда Трампа, объявившего о планах ввести 25% пошлины на поставку стали и алюминия в США. Кроме того, он пообещал принять меры в ответ на пошлины, которые другие страны налагают на американские товары. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.

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Динамика цен

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до $75,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,76%, до $71,54 за баррель.

Почему это важно?

Трейдеры опасаются, что торговые войны, инициированные Трампом, могут привести к ослаблению глобального экономического роста и снижению спроса на нефть.

Ответ Китая

Китай в ответ на действия США ввел дополнительные пошлины на импорт сжиженного природного газа, угля, нефти, сельскохозяйственной техники и автомобилей из США. Это может усугубить напряженность в торговых отношениях между двумя странами.