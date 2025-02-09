Мировые цены на продовольствие в январе упали — FAO

Мировые цены на продовольствие рухнули в январе. Это было вызвано резким понижением цен на сахар и растительные масла. Об этом пишет Reuters .

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Как изменились цены

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения в корзине международной торговли продовольственными товарами, в январе составил в среднем 124,9 пункта против 127,0 в декабре. Несмотря на ежемесячное понижение, индекс остался на 6,2% выше, чем годом ранее, но все еще был на 22% ниже своего пика в марте 2022 года.

Цены на сахар упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18,5% в годовом исчислении. Снижение цен было в основном обусловлено улучшением перспектив мирового предложения, в частности, благодаря благоприятной погоде в Бразилии и возобновлению экспорта сахара из Индии.

Цены на растительные масла в прошлом месяце снизились на 5,6%, поскольку мировые цены на пальмовое и рапсовое масло упали, а котировки соевого и подсолнечного масла остались стабильными.

Цены на мясо упали, потеряв в январе 1,7%.

Цены на зерновые, напротив, немного выросли, поднявшись на 0,3% по сравнению с декабрем, но остались на 6,9% ниже, чем в январе 2024 года. В то время как экспортные цены на пшеницу несколько снизились, цены на кукурузу выросли из-за пересмотра прогнозов по снижению производства и запасов в США. Цены на рис свалились на 4,7%, что отражает достаточный размер экспортных поставок.

Цены на молочные продукты выросли на 2,4% в месячном исчислении и на 20,4% в годовом исчислении, что было обусловлено месячным ростом котировок на сыр, который перевесил снижение цен на сливочное и сухое молоко.

Прогноз FAO

В отдельном отчете FAO снизило свой прогноз мирового производства зерновых в 2024 году до 2,840 миллиарда против 2,841 миллиарда ранее. Просмотр состоялся в основном из-за сокращения оценок производства кукурузы в США.

Сезон посева озимой пшеницы в северном полушарии завершился в январе, увеличив посевы во Франции, Германии и Соединенном Королевстве, в то время как в россии наблюдался спад из-за погодных условий, сообщает FAO. Урожай кукурузы в южном полушарии начнется во втором квартале, а в Аргентине и Бразилии ожидается повышение урожайности. Высокие цены на кукурузу повлекли за собой увеличение посевов в Южной Африке.