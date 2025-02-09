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9 февраля 2025, 10:20 Читати українською

За январь государство сэкономило 2 миллиарда гривен благодаря Prozorro Market

За первый месяц 2025 года государственные заказчики закупили через Prozorro Market товары широкого потребления на сумму 16 млрд грн. При этом они сэкономили почти 2 миллиарда гривен. Для сравнения за весь предыдущий год было сэкономлено 4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

За первый месяц 2025 года государственные заказчики закупили через Prozorro Market товары широкого потребления на сумму 16 млрд грн.
Фото: protocol.ua

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Что известно

Prozorro Market активно используют около 13 тысяч заказчиков. Система предлагает широкий выбор товаров, необходимых государственным учреждениям. Среди них — пищевые продукты, офисное оборудование, товары для нужд обороны, школьные автобусы, электроэнергия и т. д. Часть е-каталога, охватывающая товары широкого потребления, администрирует государственное учреждение «Профессиональные закупки».

«Результаты января демонстрируют эффективность изменений: экономия на товарах широкого потребления, таких как продукты питания и энергоносители, составила 1,7 млрд грн, еще около 300 млн грн заказчики сэкономили на лекарственных средствах», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Благодаря активному вовлечению национального бизнеса и высокой конкуренции Prozorro Market позволяет не только экономить бюджетные средства. Е-каталог также делает публичные закупки гораздо быстрее. Заказчики могут приобрести необходимые товары всего за 9 дней, поскольку в системе уже проверенные поставщики, готова тендерная документация и шаблоны договоров.

Помимо этого Prozorro Market способствует развитию малого и среднего бизнеса, создавая прозрачные условия для сотрудничества предпринимателей с государством.

В 2024 году государственные заказчики приобрели через Prozorro Market товаров широкого потребления на сумму более 41 миллиарда гривен. Это в четыре раза превысило показатель 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
SergValin
SergValin
9 февраля 2025, 12:56
#
Ну это же неправда. Абсолютно все, от мала до велика, знают, как это делается: на тендер заявляется стоимость чего-либо с наценкой 100% от рынка, тендер «выигрывает» поставщик с наценкой 50%. По итогу в отчёт пишем, что сэкономили аж 25%, а по факту переплатили половину.
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