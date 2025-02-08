Обмен «старых» долларов. В НБУ напомнили правила

Нацбанк в 2023 году провел комплексные мероприятия по урегулированию ситуации с обменом изношенных банкнот. В конце концов количество обращений граждан с жалобами на банки и небанковские учреждения, осуществляющие обмен валют , снизилось по меньшей мере в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что известно

В частности, в 2024 году состоялось 150 проверок пунктов обмена 17 небанковских финучреждений, по результатам которых Нацбанк применил штрафы на общую сумму 5,65 млн грн.

В настоящее время НБУ получает в среднем за месяц не более 10 обращений с жалобами, связанными с отказом или ограничениями в обмене банкнот иностранной валюты через год их эмиссии.

Впрочем, отмечается, что тема обмена так называемых «старых» долларов «вновь появилась на радарах». В частности, обменники потребовали комиссию в 10% за обмен долларовых купюр до 2006 года выпуска.

«Проблема, вновь появившаяся на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственным методом борьбы с такими нелегальными обменниками является привлечение правоохранителей», — подчеркивают в регуляторе.

Нацбанк также призывает граждан сообщать их обо всех фактах нарушений в сфере обмена валют, в частности отмечая наименование и адрес учреждения.

Отмечается, что по фактам нарушений в поднадзорные финансовые учреждения Нацбанк будет принимать меры влияния, включая наложение значительных штрафов. В случае обнаружения нелегальных пунктов обмена — обмениваться информацией со стражами порядка, чтобы останавливать такую противоправную деятельность.

Пять правил, которые следует знать при обмене банкнот иностранной валюты

все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься без исключения к обмену;

банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования;

банкам и небанковским учреждениям во время обмена валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства;

с банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны осуществляться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо;

в случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ.