Нацбанк Польши выступил против создания биткоин-резерва

Президент Национального банка Польши (НБП) и председатель Совета по монетарной политике Адам Глапинский заявил , что центробанк не планирует включать биткоин в свои валютные резервы из-за опасений безопасности. Об этом пишет incrypted.

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Что известно

«НБП ни в коем случае не рассматривает возможность хранения резервов в биткоинах», — заявил он.

По его словам, вопрос создания биткоин-резервов он также обсуждал с представителями Нацбанка Чехии, но сам Глапинский эту идею не поддерживает.

В то же время НБП сосредотачивается на хранении золота, долларов США и евро, с незначительной долей других активов, подчеркнул глава центробанка.

Напомним

Нацбанк Чехии собирается оценить перспективы создания биткоин-резерва с целью диверсификации активов, хотя волатильность первой криптовалюты требует тщательного анализа. Для этого центробанк может выделить 5% из имеющегося резерва активов.

Глава польского ЦБ обратил внимание на то, что стратегическое приобретение золота Польшей произошло вовремя, поскольку его стоимость значительно выросла в условиях глобальной неопределенности, в отличие от биткоина, который, по его мнению, характеризуется волатильностью и непредсказуемостью.

Отметим, в то время как Нацбанк Польши критикует идею создания биткоин-резерва, кандидат в президенты страны Славомир Менцен нацелен на введение подобной инициативы при победе на выборах, которые состоятся в мае 2025 года.