Литва, Латвия и Эстония отсоединились от российской энергосистемы

Литва, Латвия и Эстония утром в субботу, 8 февраля, начали процесс отсоединения своих электросистем от единой сети с россией и беларусью (БРЭЛЛ), пишет AFP .

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Что известно

Литва, Латвия и Эстония уже несколько лет не покупают электроэнергию из россии и беларуси, но до сих пор работали в российской системе IPS/UPS, частота которой централизованно регулировалась из москвы.

По словам представителя литовского оператора Litgrid, Литва первой из трех балтийских стран начала процесс отсоединения примерно в шесть утра по киевскому времени. Латвия и Эстония — на несколько часов позже.

После завершения тестирования изолированной работы, в воскресенье днем, страны Балтии через интерконнектор LitPol Link подсоединятся к Польше и всей синхронной зоне континентальной Европы. Позже начнется физический демонтаж линий электропередачи с россией и белоруссией.

Заявку на присоединение к континентальным европейским сетям балтийские операторы подали еще в 2007 году.