Объем иностранных инвестиций в россии продолжает стремительно сокращаться и по состоянию на октябрь 2024 года опустился до минимума за последние 15 лет. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные ЦБ россии.

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По данным регулятора, за первые три квартала прошлого года иностранные инвесторы забрали из реального сектора экономики еще $44 млрд прямых инвестиций, а их общий объем опустился до $235 млрд.

В 2023 году россия потеряла $80 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в первый год великой войны — $138 млрд.

За три года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику, перед полномасштабным вторжением составлял почти $500 млрд, уменьшился вдвое — на $262 млрд.

Хотя лидер кремля владимир путин заявлял о «максимальной открытости» для инвесторов из стран БРИКС и призвал их вкладывать в россию капиталы, притока денег статистика Центробанка не зафиксировала.

Например, власти Китая — крупнейшего торгового партнера россии, отношения с которым путин называют «стратегическими», запретили местным компаниям вкладывать деньги в нефтегазовый сектор россии, отказались инвестировать в проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам не строить в россии заводы.