В четверг, 6 февраля, энергетическая таможня оформила периодическую таможенную декларацию на экспорт первой партии биометана в Европу трубопроводным транспортом. Об этом сообщила таможня в Facebook.
Украина начинает экспортировать биометан
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Отмечается, что это стало возможным после двух лет работы по изменениям в законодательство Украины, связанных с осуществлением таможенного контроля и таможенного оформления биометана.
Это не просто важный шаг в развитии зеленой энергетики и укреплении энергетической безопасности региона. Это значительный прорыв для Украины по пути к энергетической независимости и европейской интеграции", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у Украины огромный потенциал для производства биометана и может быть важным поставщиком зеленой энергии на европейском рынке.
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Комментарии - 3
Хоча новина дуже гарна, не пройшло і 20 років коли планувався першій експорт.