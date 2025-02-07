Украина начинает экспортировать биометан

В четверг, 6 февраля, энергетическая таможня оформила периодическую таможенную декларацию на экспорт первой партии биометана в Европу трубопроводным транспортом. Об этом сообщила таможня в Facebook.

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Отмечается, что это стало возможным после двух лет работы по изменениям в законодательство Украины, связанных с осуществлением таможенного контроля и таможенного оформления биометана.

Это не просто важный шаг в развитии зеленой энергетики и укреплении энергетической безопасности региона. Это значительный прорыв для Украины по пути к энергетической независимости и европейской интеграции", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у Украины огромный потенциал для производства биометана и может быть важным поставщиком зеленой энергии на европейском рынке.