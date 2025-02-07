Чехия освободила владельцев крипты от налога на прибыль, токены ИИ-проектов упали на 90%: что нового

Чехия освободила владельцев криптоактивов от налога на прибыль — СМИ

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, освобождающий инвесторов в криптовалюте от налога на прирост капитала при удержании цифровых активов более трех лет. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Законопроект был принят Палатой депутатов на прошлой неделе и стал частью реализации общеевропейского регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Согласно новому закону, чешские инвесторы также не обязаны указывать криптовалютные транзакции в налоговых декларациях, если их годовой объем не превышает 100 000 крон (около $4 200). Эти меры направлены на стимулирование развития цифровых активов и упрощение налоговой отчетности.

Нововведения получили поддержку в местном криптосообществе. Ее представители считают, что более благоприятный налоговый режим ускорит распространение цифровых активов в Чехии.

Кроме того, закон запрещает банкам отказывать в обслуживании поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), что ранее усложняло работу таких компаний.

В документе также описаны требования к компаниям индустрии, включающим необходимость четко разъяснять клиентам природу криптоактивов, предоставлять актуальную информацию о данной сфере и предоставлять консультационные услуги.

Аналитики VanEck прогнозируют рост Solana до $520 к концу года

Цена монеты Solana (SOL) вырастет до отметки в $520 к концу 2025 года. Об этом заявили в компании по управлению активами VanEck.

Прогноз аналитиков основывается на ожидаемом росте рынка платформ смартконтрактов, коррелирующих с увеличением денежной массы M2 в США. По их ожиданиям, M2 вырастет до $22,3 трлн до конца 2025 года, что будет способствовать увеличению рыночной капитализации платформ смартконтрактов на 43% — до $1,1 трлн (против $770 млрд сегодня).

В VanEck добавили, что доля Solana на рынке платформ смартконтрактов составляет 15%, однако аналитики прогнозируют ее рост до 22% к концу 2025 года.

Это объясняется преобладанием Solana среди разработчиков, ростом ее доли в объемах транзакций на децентрализованных биржах, доходах и количестве активных пользователей. Эксперты добавили, что рыночная капитализация Solana может достигнуть $250 млрд, что соответствует цене $520 за SOL при циркуляции около 486 млн. монет.

На момент написания новости Solana торгуется вблизи отметки $195.

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Доходы биткоин-вымогателей сократились с $1,25 млрд до $813 млн

В 2024 году доходы операторов программ-вымогателей составляли $813 млн, что на 35% меньше показателя предыдущего года в $1,25 млрд. Об этом говорится в отчете Chainalysis.

Объем украденных средств в первой половине года вырос на 2,4% по сравнению с 2023 годом, включая $75 млн, выплаченных группировке Dark Angels. Однако резкое сокращение платежей за вымогательство во втором полугодии привело к снижению общей суммы.

По мнению аналитиков Chainalysis, хакерам стало сложнее отмывать незаконные доходы из-за санкций в отношении российской биржи Cryptex и арест властями Германии серверов 47 русскоязычных криптобирж без KYC (знай своего клиента).

Еще одной положительной тенденцией эксперты называли увеличение разрыва между необходимыми злоумышленниками выплатами и отправленными им суммами.

Токены ИИ-проектов упали на 90% с начала года

Токены искусственного интеллекта потеряли до 90% стоимости с начала 2024 года. Трейдеры увязывают падение с перераспределением ликвидности на рынке, а не с фундаментальными факторами проектов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Ведущие платформы автономного ИИ, включая AI Rig Complex (ARC), ElizaOS (AI16Z) и Virtuals (VIRTUAL), потеряли от 75 до 90% рыночной капитализации с января.

Эти токены, показавшие значительный рост в четвертом квартале 2024 года, оказались среди главных аутсайдеров текущего спада на криптовалютном рынке.

Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась почти на 16% с январских максимумов.

«Анализируя графики ai16z, $arc и даже Fartcoin, становится очевидно, что тренд направлен вниз, и многие считают, что эти токены могут никогда не вернуться к прежним уровням», — написал криптотрейдер и исследователь Элон Мани (Elon Money) в своем посту на платформе X 6 февраля.

Fartcoin, мемкоин, связанный с ИИ и один из наиболее обсуждаемых токенов 2024 года, упал примерно на 65% за последние 30 дней. Его рыночная капитализация на 6 февраля составила около $430 миллионов.