Официальный курс: НБУ повысил гривну на 17 копеек

Национальный банк Украины установил на 7 февраля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,4897 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 17 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 7 февраля установил официальный курс гривны по евро на уровне 42,97 грн (на 6 февраля курс был установлен на уровне 43,40 грн). Европейская валюта подешевела на 43 копейки.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.