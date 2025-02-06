В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о следующем:
Куда дорастет государственный долг Украины? Как отдавать долги (видео)
- Государственный долг Украины составил почти 7 трлн гривен. Что происходит с долгами Украины и что будет дальше?
- Об Академии Минфин.
- Прогноз курса доллара и евро на период с 6 по 12 февраля.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии