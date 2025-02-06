Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил АО «Концерн Галнафтогаз» (владелец сети АЗС ОККО) приобрести ООО Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА. Об этом глава АМКУ Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.
АМКУ разрешил ОККО приобрести сеть электрозаправок ТОКА
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Он уточнил, что в результате соглашения Галнафтогаз получит в контроль над ТОКА.
ТОКА — один из крупнейших игроков на украинском рынке зарядной инфраструктуры для электромобилей, начавший работать с 2015 года. Сеть компании объединяет более 200 станций электрозарядных комплексов, на которых могут одновременно заряжаться более 450 электрокаров.
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Станции ТОКА находятся в Киеве, Одессе, Ужгороде, Мукачево, Львове, Днепре, Тернополе, Ирпене и других городах. ТОКА сотрудничает с сетью ОККО и устанавливает зарядки на АЗК с 2019 года. Также компания является партнером в этом направлении WOG и БРСМ.
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