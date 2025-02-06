АМКУ разрешил ОККО приобрести сеть электрозаправок ТОКА

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил АО «Концерн Галнафтогаз» (владелец сети АЗС ОККО) приобрести ООО Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА. Об этом глава АМКУ Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что в результате соглашения Галнафтогаз получит в контроль над ТОКА.

ТОКА — один из крупнейших игроков на украинском рынке зарядной инфраструктуры для электромобилей, начавший работать с 2015 года. Сеть компании объединяет более 200 станций электрозарядных комплексов, на которых могут одновременно заряжаться более 450 электрокаров.

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Станции ТОКА находятся в Киеве, Одессе, Ужгороде, Мукачево, Львове, Днепре, Тернополе, Ирпене и других городах. ТОКА сотрудничает с сетью ОККО и устанавливает зарядки на АЗК с 2019 года. Также компания является партнером в этом направлении WOG и БРСМ.