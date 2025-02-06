Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшей телеком-компании Украины Киевстар на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко в Facebook.
АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести Uklon
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Соответствующее решение касается пяти заявок на приобретение, поданных в комитет 23 декабря 2024 года. В частности, речь идет о компаниях: ООО «Тех Уклон», ООО «Уклон Корпорейт», ООО «Уклон Украина», Кипрская UKLON LT.
Кроме этого, «Киевстар» получил разрешение через ООО «Уклон Корпорейт» на контроль над занимающимися активами ООО «Уклон Украина»: райд-хейлингом (услуги такси), доставкой, онлайн-рекламой.
«Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков», — рассказал Кириленко.
Напомним
По оценкам Forbes Ukraine, сделка по поглощению Uklon может обойтись «Киевстару» в $40−80 млн.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии