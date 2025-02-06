АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести Uklon

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшей телеком-компании Украины Киевстар на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко в Facebook.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Соответствующее решение касается пяти заявок на приобретение, поданных в комитет 23 декабря 2024 года. В частности, речь идет о компаниях: ООО «Тех Уклон», ООО «Уклон Корпорейт», ООО «Уклон Украина», Кипрская UKLON LT.

Кроме этого, «Киевстар» получил разрешение через ООО «Уклон Корпорейт» на контроль над занимающимися активами ООО «Уклон Украина»: райд-хейлингом (услуги такси), доставкой, онлайн-рекламой.

«Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков», — рассказал Кириленко.

Напомним

По оценкам Forbes Ukraine, сделка по поглощению Uklon может обойтись «Киевстару» в $40−80 млн.