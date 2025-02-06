Конкуренция за дистанционку и подъем бьюти-индустрии: Что происходит на рынке труда

2025 год на рынке труда начался динамично: количество вакансий выросло на 7%. Наиболее заметно прибавилось работы для специалистов бьюти-сферы: массажистов, специалистов по лазерной эпиляции, парикмахеров, мастеров маникюра. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

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Что происходит на рынке труда

Несмотря на дефицит кадров, работодатели остаются требовательными к кандидатам: в январе на 10% выросло количество вакансий, где компания требует опыт работы.

Согласно исследованию, еще одна важная тенденция: на 17% увеличилось предложение работы, где компания предпочитает ветеранов. В январе таких вакансий было уже 3742.

В январе на Work.ua количество соискателей и отзывов от них было самым высоким с момента, когда на рынке начался дефицит кадров.

Запрос соискателей на дистанционную работу стал еще более заметным: в январе показатель конкуренции за дистанционные вакансии вырос почти вполовину. Едва ли не впервые вакансиями, на которые соискатели присылают больше всего отзывов, стали не IT-профессии (верстальщик и Front-end Developer), а direct-менеджер и специалист чата.

Что касается зарплаты, то в январе медиана осталась неизменной — 24 000 грн.