На этой неделе в Украине лук подешевел уже на 12% по сравнению с прошлой неделей и продается в диапазоне 8−14 грн/кг ($0,19-$0,34/кг) в зависимости от качества и объемов предложенных партий. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В Украине цены на лук стремительно падают
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Отмечается, если еще на прошлой неделе многие фермеры воздерживались от реализации овощей в надежде на повышение отпускных цен в этом сегменте, то уже на этой неделе хозяйства решили начать продажу имеющихся запасов. Причина — постепенное понижение свойства данной продукции.
В то же время резкое увеличение предложения лука на рынке немедленно сказалось на цене этой продукции.
Владельцы качественного лука приняли решение вообще отказаться от продаж и заявили о своем намерении возобновить реализацию не раньше марта 2025 года.
Сейчас цены на лук в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.
Напомним
«Минфин» писал, что цены на свеклу в Украине за неделю выросли на четверть.
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