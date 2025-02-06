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6 февраля 2025, 13:48 Читати українською

В Украине цены на лук стремительно падают

На этой неделе в Украине лук подешевел уже на 12% по сравнению с прошлой неделей и продается в диапазоне 8−14 грн/кг ($0,19-$0,34/кг) в зависимости от качества и объемов предложенных партий. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На этой неделе в Украине лук подешевел уже на 12% по сравнению с прошлой неделей и продается в диапазоне 8−14 грн/кг ($0,19-$0,34/кг) в зависимости от качества и объемов предложенных партий.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, если еще на прошлой неделе многие фермеры воздерживались от реализации овощей в надежде на повышение отпускных цен в этом сегменте, то уже на этой неделе хозяйства решили начать продажу имеющихся запасов. Причина — постепенное понижение свойства данной продукции.

В то же время резкое увеличение предложения лука на рынке немедленно сказалось на цене этой продукции.

Владельцы качественного лука приняли решение вообще отказаться от продаж и заявили о своем намерении возобновить реализацию не раньше марта 2025 года.

Сейчас цены на лук в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что цены на свеклу в Украине за неделю выросли на четверть.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
6 февраля 2025, 14:34
#
Налітай :D
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0
FogBRD
FogBRD
6 февраля 2025, 14:56
#
Смех смехом, а за зиму сетку лука сьедаеш.
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