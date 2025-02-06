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6 февраля 2025, 8:42 Читати українською

Нацбанк выпустил лимитированный тираж серебряных монет ко Дню влюбленных

В канун Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сила любви». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В канун Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сила любви».
Фото: bank.gov.ua

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Подробности

Монета изготовлена из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен. Тираж — всего 15 000 монет.

На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца (локальная позолота), в графическое полотно которой вписано слово «любовь» на разных языках мира. Это подчеркивает универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров.

На реверсе в центре — золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

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Где купить монету

Купить памятную монету «Сила любви» можно с 12 февраля 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Она также будет реализовываться банками-дистрибьюторами. О начале реализации они сообщат на своих сайтах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 8:59
#
«На реверсі в центрі — золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.»

Від серця до Марсу))) як дядя Маск заповів))

Ну, а якщо серйозно, може монета комусь сподобається, особисто мені не дуже, занадто багато абстракції, на любителя.
+
+15
san4os
san4os
6 февраля 2025, 9:15
#
Дизайн монети ніякий, і тираж дуже великий як для українського срібла…
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