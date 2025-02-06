Нацбанк выпустил лимитированный тираж серебряных монет ко Дню влюбленных

В канун Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сила любви». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Подробности

Монета изготовлена из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен. Тираж — всего 15 000 монет.

На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца (локальная позолота), в графическое полотно которой вписано слово «любовь» на разных языках мира. Это подчеркивает универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров.

На реверсе в центре — золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

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Где купить монету

Купить памятную монету «Сила любви» можно с 12 февраля 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Она также будет реализовываться банками-дистрибьюторами. О начале реализации они сообщат на своих сайтах.

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