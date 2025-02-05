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5 февраля 2025, 19:52 Читати українською

Украина в январе значительно увеличила импорт свинины. Повлияет ли это на цены

Украина в январе 2025 года импортировала 323 тонны охлажденного и мороженого мяса свиней, а экспортировала — 295 тонн. Об этом сообщили в ассоциации «Свиноводы Украины».

Украина в январе 2025 года импортировала 323 тонны охлажденного и мороженого мяса свиней, а экспортировала — 295 тонн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что в течение первого месяца 2025 года Украина импортировала около 323 тонн свинины, что более чем вдвое превышает совокупные объемы продукции завезенной за октябрь-декабрь прошлого года, а также в январе 2024 года.

Как это повлияет на цены

В отраслевом объединении разъяснили, что, несмотря на оживление импортной активности, импортный поток не так активен, чтобы заметно повлиять на конъюнктуру внутреннего рынка.

В частности, повышенный интерес игроков украинского рынка мяса к импортному сырью повлек за собой рост цен на свинину.

Так, средняя цена закупки живца свиней убойных кондиций в январе выросла на 5,5% по сравнению с декабрем 2024 года, что необычно для зимнего периода, поскольку это реакция рынка на уменьшение внутреннего предложения.

В то же время, цены на европейскую свинину продолжили снижаться, как это обычно происходит в этот сезон. По данным аналитиков, средняя таможенная стоимость килограмма импортной свинины была выше по сравнению с прошлым годом ($2,84 против $2,52 за килограмм без НДС в среднем за 2024 год).

Однако некоторые мясоперерабатывающие предприятия воспользовались этой ситуацией, чтобы оптимизировать затраты на сырье.

«Хотя импортные поступления свинины исторически играли роль рычага влияния на внутренние цены, его объемы не оказывают давления на котировки, ведь большинство представителей мясопереработки пока не ощущают притока импортного сырья», — отметили аналитики.

Что касается экспорта свинины, то его в январе этого года немного уступили импорту, составив 295 тонн. Кроме основных рынков сбыта, среди которых ОАЭ, Гонконг, Малайзия и Либерия, в начале года возобновились поставки свинины в Грузию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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