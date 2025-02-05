Зарплаты водителей в агроотрасли в 2024 году выросли на 17% — исследование

Среднемесячный доход всех водителей в агроотрасли в 2024 году вырос на 17% по сравнению с 2023 годом и составил 24,6 тыс. грн (без учета бонусов). Об этом идет речь в результатах исследования компании Agrohub.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась зарплата

В Agrohub исследовали все категории водителей и по результатам исследования участники повысили зарплаты своим работникам в каждой из них.

Наибольший рост среднемесячного дохода произошел среди водителей автобусов и легковых автомобилей, он в 2024 году составил 20,4 тыс. грн (без учета бонусов), что на 22% больше чем в 2023 году.

Среди водителей грузовиков исследование фиксирует наименьший рост дохода, но при этом они все равно по итогам 2024 года зарабатывали больше всех среди всех других категорий — в среднем 29,3 тыс. грн в месяц (+14% по сравнению с 2023 годом). Более половины водителей грузовых автомобилей работали на перевозках транспортных средств грузоподъемностью от 6 до 16 тонн и более.

Доход заправщиков увеличился на 18%, и в 2024 году они зарабатывали 23,6 тыс. грн в месяц.

Большинство водителей на рынке получают комбинированную оплату, состоящую из фиксированного оклада и сдельной части, которая обычно оплачивается согласно расценкам за перевозку одной тонны груза на соответствующий километраж, при этом еще учитывается грузоподъемность автомобиля. Что касается последней, аналитики отмечают тенденцию увеличения автомобилей в категории 16+ тонн — если в 2023 году количество таких составляло 17%, то в 2024 — 24%.

На 21% увеличился среднемесячный фонд оплаты труда: в 2024 году он составлял 43,14 грн на гектар, против 35,5 грн на гектар в 2023 году.

Выплата бонусов водителям в свою очередь существенно не изменилась по сравнению с 2023 годом — в среднем около 5% от среднемесячного дохода.

Изменений в численности водителей по сравнению с прошлым годом также почти не произошло, по итогам 2024 года она составляет 15,5 на 10 тыс. га. В то же время, об определенном кадровом голоде компании сообщали еще в прошлом году и это сохраняется сейчас, поскольку спрос на квалифицированных водителей превышает предложение, особенно в условиях высокой конкуренции за опытные кадры.

Подавляющее большинство водителей в агро составляют мужчины в возрасте 45−65 лет — таких почти 60%, что не отличается от показателей 2023 года. Доля молодых водителей в возрасте до 25 лет несущественно уменьшилась с 3,2% до 2,6%, тогда как количество водителей старше 65 лет выросло с 1,8% до 2,2%. Интересно то, что в этом году впервые за рулем грузовых авто появились женщины, количество которых в рамках исследования пока составляет менее процента.

Методика исследования

Исследование дохода водителей за 2024 год Agrohub HR360 Benchmarking было проведено компанией Agrohub в течение января-сентября 2024 г. среди 43 полевых компаний с общим количеством 3000 водителей.