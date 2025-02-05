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5 февраля 2025, 19:11 Читати українською

Акции AMD резко падают, поскольку доход от ИИ-чипов разочаровывает инвесторов

ИАкции американской компании Advanced Micro Devices (AMD) упали на 9% в среду на предыдущих торгах. Это произошло после того, как доход компании от ИИ-чипов не оправдал высоких ожиданий инвесторов, вкладывающих миллиарды в перспективы роста генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Акции американской компании Advanced Micro Devices (AMD) упали на 9% в среду на предыдущих торгах.
Фото: pixabay.com

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AMD, один из крупнейших производителей чипов для персональных компьютеров и серверов, обнародовал квартальные результаты, превысившие прогнозы аналитиков.

Однако внимание рынка было сосредоточено на сегменте ИИ, где доходы оказались ниже ожиданий. Инвесторы сравнивали показатели AMD с Nvidia, контролирующей почти 80% рынка.

Компания сообщила, что за четвертый квартал ее доход от центров обработки данных, включающий в себя продажи ШИ-чипов, составил $3,9 млрд, против ожиданий в $4,15 млрд.

«Возможно, AMD все еще отбирает долю рынка у Intel в сфере центральных процессоров (CPU), но компания остается далеко позади Nvidia и пытается догнать ее, когда речь заходит о графических процессорах (GPU)», — сказал Бен Барринджер, технологический аналитик Quilter Cheviot.

Читайте также: AMD приобретет стартап Silo AI за $665 миллионов, чтобы усилить позиции в сфере ИИ

Если падение стоимости акций будет продолжаться, рыночная капитализация AMD может сократиться на $17,5 млрд исходя из цены $108,78 за акцию на премаркете.

В 2024 году акции AMD упали 18%, в то время как Nvidia выросли на 171%.

Форвардный коэффициент цены к прибыли (P/E) AMD на 12 месяцев составляет 23,39, тогда как у Nvidia — 26,27.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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