Президент подписал закон о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Об этом говорится в картах законов на сайте ВР.

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Продолжение мобилизации и военного положения

Президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и общей мобилизации 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.