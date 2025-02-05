Morgan Stanley присоединился к Barclays и Macquarie в прогнозировании единственного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов ФРС в этом году, ссылаясь на неопределенность, вызванную тарифной политикой Трампа. Об этом пишет Yahoo.
Morgan Stanley пересмотрел прогноз по ставкам ФРС
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Прогнозы банка
Ранее банк прогнозировал два снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте и июне. Goldman Sachs и Wells Fargo по-прежнему ожидают два снижения в этом году.
Ожидается, что тарифная политика Трампа приведет к росту инфляции и увеличит давление на центральный банк США, который стремится к контролю над инфляционным давлением.
«Введение тарифов быстрее, чем мы предполагали, скорее всего, приведет к остановке дезинфляции при более высоких темпах инфляции, блокируя любой краткосрочный путь к снижению ставок», — написали аналитики Morgan Stanley .
«Даже если тарифов удастся избежать, мы считаем, что их потенциал сохраняет неопределенность в отношении инфляции PCE на высоком уровне», — добавили они.
Читайте также: ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25−4,5%
Предыстория
ФРС США оставила ставку на уровне 4,25%-4,50% в январе, но Пауэлл заявил, что дальнейшие снижение стоимости заимствований теперь зависит от прогресса в замедлении инфляции.
Онлайн-курсы по инвестициям
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии