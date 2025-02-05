Morgan Stanley пересмотрел прогноз по ставкам ФРС

Morgan Stanley присоединился к Barclays и Macquarie в прогнозировании единственного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов ФРС в этом году, ссылаясь на неопределенность, вызванную тарифной политикой Трампа. Об этом пишет Yahoo.

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Прогнозы банка

Ранее банк прогнозировал два снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте и июне. Goldman Sachs и Wells Fargo по-прежнему ожидают два снижения в этом году.

Ожидается, что тарифная политика Трампа приведет к росту инфляции и увеличит давление на центральный банк США, который стремится к контролю над инфляционным давлением.

«Введение тарифов быстрее, чем мы предполагали, скорее всего, приведет к остановке дезинфляции при более высоких темпах инфляции, блокируя любой краткосрочный путь к снижению ставок», — написали аналитики Morgan Stanley .

«Даже если тарифов удастся избежать, мы считаем, что их потенциал сохраняет неопределенность в отношении инфляции PCE на высоком уровне», — добавили они.

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Предыстория

ФРС США оставила ставку на уровне 4,25%-4,50% в январе, но Пауэлл заявил, что дальнейшие снижение стоимости заимствований теперь зависит от прогресса в замедлении инфляции.