Кабмин выделил 15 миллиардов на компенсацию ВПЛ за разрушенное жилье

Кабинет Министров направил 15 млрд грн на компенсацию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за поврежденное или уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф жилье. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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По его словам, благодаря данному решению более 10 тысяч семей смогут получить новый дом. Средства будут предоставляться по программе «єВідновлення».

«Первые 4,3 млрд грн для дальнейшей оплаты жилищных сертификатов уже поступили на счет Минразвития, которым совместно с Минсоцполитики создана отдельная программа финансирования, направленная исключительно для помощи ВПЛ», — отметил премьер.

Кто может получить средства по этой программе

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что услугой могут воспользоваться граждане Украины, имеющие статус внутриперемещенного лица, у которых было уничтожено единственное жилье, находящееся на подконтрольной части территории Украины, которые еще не реализовали компенсацию по программе «єВідновлення».

Какая процедура получения средств

Если человек уже имел статус ВПЛ и жилищный сертификат «єВідновлення» и подавал заявку на бронирование средств, он автоматически будет переведен в другую очередь и получит уведомление об успешном бронировании средств.

В течение 30 дней необходимо заключить сделку купли-продажи на приобретение нового дома и прекратить право собственности на уничтоженное жилье.

Если ВПЛ имела жилищный сертификат, однако еще не бронировала средства за ним, и готова приобрести новый дом ему нужно подать заявление о бронировании. Это можно сделать через приложение или портал «Дия» или ЦНАП. В течение 5 рабочих дней он получит подтверждение наличия средств.

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Отмечается, что очередь получения выплаты по этой программе формируется на основе данных указанных в справке ВПЛ, которые были получены в принимающих общинах.

Если вы подпадаете под критерии программы, однако не получили уведомления о бронировании средств, рекомендуем проверить актуальность данных в справке.

Чтобы обновить данные или получить справку ВПЛ, нужно обратиться в ЦНАП в принимающей общине.