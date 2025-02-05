Директором Департамента персонала Национального банка Украины с 4 февраля 2025 года назначена Людмила Еропкина. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк назначил директором департамента персонала Людмилу Еропкину
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Подробности
К сфере ответственности новоназначенного директора Департамента персонала будет входить, в частности:
- управление персоналом и развитие человеческого капитала в соответствии с институциональной стратегией Национального банка Украины;
- обеспечение организационной эффективности и долгосрочной стойкости команды;
- обеспечение качественного и своевременного подбора персонала; привлечение молодежи и повышение квалификации работников;
- внедрение современных систем оценки, развития и мотивации работников;
- усиление бренда работодателя и трансформация корпоративной культуры;
- развитие эргономичного и инклюзивного рабочего пространства.
Департамент персонала входит в вертикаль подчинения «Общий блок», руководство и контроль деятельности которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.
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Кто такая Людмила Еропкина
Новоназначенный директор Департамента персонала Людмила Еропкина более 15 лет успешно работала в крупных международных и украинских компаниях, где приобрела практический опыт по развитию HR-функции, организационного развития и трансформации бизнеса.
До назначения в Национальный банк она являлась директором по управлению персоналом в НЭК «Укрэнерго» (с июля 2023 года).
Также на протяжении 2002−2023 годов работала в сфере управления персоналом, в частности, в таких компаниях, как JT International, Mondelez Украина, Jacobs Douwe Egberts, ДТЭК. Она отвечала за внедрение HR решений в Украине, в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
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