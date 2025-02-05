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5 февраля 2025, 8:26 Читати українською

Нацбанк назначил директором департамента персонала Людмилу Еропкину

Директором Департамента персонала Национального банка Украины с 4 февраля 2025 года назначена Людмила Еропкина. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Директором Департамента персонала Национального банка Украины с 4 февраля 2025 года назначена Людмила Еропкина.
Фото: bank.gov.ua

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Подробности

К сфере ответственности новоназначенного директора Департамента персонала будет входить, в частности:

  • управление персоналом и развитие человеческого капитала в соответствии с институциональной стратегией Национального банка Украины;
  • обеспечение организационной эффективности и долгосрочной стойкости команды;
  • обеспечение качественного и своевременного подбора персонала; привлечение молодежи и повышение квалификации работников;
  • внедрение современных систем оценки, развития и мотивации работников;
  • усиление бренда работодателя и трансформация корпоративной культуры;
  • развитие эргономичного и инклюзивного рабочего пространства.

Департамент персонала входит в вертикаль подчинения «Общий блок», руководство и контроль деятельности которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.

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Кто такая Людмила Еропкина

Новоназначенный директор Департамента персонала Людмила Еропкина более 15 лет успешно работала в крупных международных и украинских компаниях, где приобрела практический опыт по развитию HR-функции, организационного развития и трансформации бизнеса.

До назначения в Национальный банк она являлась директором по управлению персоналом в НЭК «Укрэнерго» (с июля 2023 года).

Также на протяжении 2002−2023 годов работала в сфере управления персоналом, в частности, в таких компаниях, как JT International, Mondelez Украина, Jacobs Douwe Egberts, ДТЭК. Она отвечала за внедрение HR решений в Украине, в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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