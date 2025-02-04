Биржа Kraken получила лицензию на осуществление деятельности в ЕС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2025, 16:44 Читати українською

Биржа Kraken получила лицензию на осуществление деятельности в ЕС

Криптовалютная биржа Kraken получила лицензию на осуществление деятельности на рынках финансовых инструментов (MiFID) в Европейском Союзе путём приобретения кипрской инвестиционной компании, пишет Incrypted.

Криптовалютная биржа Kraken получила лицензию на осуществление деятельности на рынках финансовых инструментов (MiFID) в Европейском Союзе путём приобретения кипрской инвестиционной компании, пишет Incrypted.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПодробностиВ заявлении Kraken говорится, что это важный шаг в стратегии расширения, позволяющий предлагать деривативные продукты для криптотрейдеров на выбранных рынках ЕС.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

В заявлении Kraken говорится, что это важный шаг в стратегии расширения, позволяющий предлагать деривативные продукты для криптотрейдеров на выбранных рынках ЕС. В ближайшие месяцы платформа будет работать над выполнением условий, необходимых для запуска продукции на местных рынках ЕС.

«Так как мы продолжаем расширять наши услуги по всему миру, наш фокус на европейском рынке остается главным приоритетом. Это приобретение отражает наше доверие к ЕС и подчеркивает наше стремление обеспечить надежную, регулируемую среду для продвинутых криптотрейдеров и инвесторов», — заявил согенеральный директор отделов Pro и Exchange в Кракене Шеннон Куртас.

Читайте также: Криптобиржа Kraken ужесточит требования верификации для депозитов и снятия средств в Европе — СМИ

Кроме того, в заявлении говорится, что Европа является одним из ключевых рынков для роста Kraken.

Напомним

В январе 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одержала промежуточную победу по делу против Kraken.

Впоследствии Kraken возобновила услуги стейкинга для пользователей из США, поскольку была вынуждена ограничить доступ к этому функционалу из-за требований регулятора.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами