Биржа Kraken получила лицензию на осуществление деятельности в ЕС

Криптовалютная биржа Kraken получила лицензию на осуществление деятельности на рынках финансовых инструментов (MiFID) в Европейском Союзе путём приобретения кипрской инвестиционной компании, пишет Incrypted.

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В заявлении Kraken говорится, что это важный шаг в стратегии расширения, позволяющий предлагать деривативные продукты для криптотрейдеров на выбранных рынках ЕС. В ближайшие месяцы платформа будет работать над выполнением условий, необходимых для запуска продукции на местных рынках ЕС.

«Так как мы продолжаем расширять наши услуги по всему миру, наш фокус на европейском рынке остается главным приоритетом. Это приобретение отражает наше доверие к ЕС и подчеркивает наше стремление обеспечить надежную, регулируемую среду для продвинутых криптотрейдеров и инвесторов», — заявил согенеральный директор отделов Pro и Exchange в Кракене Шеннон Куртас.

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