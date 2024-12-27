Криптобиржа Kraken ужесточит требования верификации для депозитов и снятия средств в Европе — СМИ

Криптовалютная биржа Kraken потребует дополнительной верификации для депозитов и снятия средств в некоторых европейских странах. Об этом сообщает Coin Academy.

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Отмечается, что такие нововведения являются частью более широкого регулирования криптовалют в Европейском Союзе.

По данным журналистов, если депозит на биржу из частного кошелька или вывод средств будет превышать сумму в 1000 евро, то пользователям предложат подтвердить право собственности на кошелек.

Кроме того, такое же предложение клиенты платформы получат, если будут выводить средства в новый адрес кошелька. Правила вступят в силу 30 декабря 2024 года.