Телекоммуникационный гигант Vodafone сообщил о дальнейшем падении доходов в Германии, своем ключевом рынке. Это стало главной причиной снижения акций компании более чем на 6%. Об этом пишет Reuters.
Акции Vodafone упали на 6% на фоне ухудшения показателей в Германии
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Основные причины падения доходов
Доходы от услуг в Германии сократились на 6,4% в третьем квартале после падения на 6,2% во втором квартале.
Изменения в законодательстве о платном телевидении привели к потере более половины клиентов кабельного ТВ в многоквартирных домах.
Ужесточение конкуренции в мобильном секторе также повлияло на результаты компании.
Положительные результаты в других регионах
Несмотря на проблемы в Германии, Vodafone продемонстрировала рост в Великобритании, Турции и Африке.
В Великобритании, где компания готовится к слиянию с оператором Three, доход от услуг вырос на 7,6%.
Количество мобильных абонентов увеличилось на 37 тысяч, а клиентов широкополосного Интернета — на 72 тысячи.
Прогнозы компании
Несмотря на сложную ситуацию в Германии, Vodafone сохраняет свой годовой прогноз, ожидая 11 млрд евро основного дохода и не менее 2,4 млрд евро скорректированного свободного денежного потока.
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