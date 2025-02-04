Акции Vodafone упали на 6% на фоне ухудшения показателей в Германии

Телекоммуникационный гигант Vodafone сообщил о дальнейшем падении доходов в Германии, своем ключевом рынке. Это стало главной причиной снижения акций компании более чем на 6%. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные причины падения доходов

Доходы от услуг в Германии сократились на 6,4% в третьем квартале после падения на 6,2% во втором квартале.

Изменения в законодательстве о платном телевидении привели к потере более половины клиентов кабельного ТВ в многоквартирных домах.

Ужесточение конкуренции в мобильном секторе также повлияло на результаты компании.

Положительные результаты в других регионах

Несмотря на проблемы в Германии, Vodafone продемонстрировала рост в Великобритании, Турции и Африке.

В Великобритании, где компания готовится к слиянию с оператором Three, доход от услуг вырос на 7,6%.

Количество мобильных абонентов увеличилось на 37 тысяч, а клиентов широкополосного Интернета — на 72 тысячи.

Прогнозы компании

Несмотря на сложную ситуацию в Германии, Vodafone сохраняет свой годовой прогноз, ожидая 11 млрд евро основного дохода и не менее 2,4 млрд евро скорректированного свободного денежного потока.