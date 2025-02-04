Минфин - Курсы валют Украины

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4 февраля 2025, 15:25 Читати українською

Банкиры рассказали, когда снимут ограничения на операции украинцев с деньгами

Ограничения на валютные операции выполняют стабилизирующую роль для рынка, но впоследствии их могут постепенно отменить при условии стабилизации безопасности и экономической ситуации, увеличения притока валюты от экспорта и инвестиций.

Об этом журналистам издания «Обозреватель» рассказали опрошенные финансисты.

«Наличие ограничений помогает сдерживать спекуляции, снижать давление на валютный рынок и волатильность курса национальной валюты. Ажиотаж населения — самый нерегулируемый и неуправляемый риск для валютной и курсовой стабильности», — объяснили стабилизирующую роль ограничений для валютного рынка аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Представители банковского сектора подтвердили, что сейчас существует усиливающийся спрос на валюту со стороны населения, что создает определенное давление на стабильность курса национальной валюты.

«В течение последних 4 месяцев прошлого года чистая покупка населением валюты стабильно превышает $1 млрд в месяц. В целом за 2024 год украинцы приобрели на $12,2 млрд больше, чем продали», — отмечает «Обозреватель» в своем обзоре. И подчеркивает, что целью ограничений на валютные операции для населения и бизнес-субъектов не является их запрет. Это лишь часть инструментария Национального банка для обеспечения курсовой стабильности и контролируемого обменного курса на межбанковском и наличном рынке.

И даже большие объемы покупки валюты населением не должны пугать: формируя «частные золотовалютные резервы», украинцы не направляют эти средства на покупку товаров и услуг, что является дополнительным фактором сдерживания инфляции. Пока среди украинцев доминируют девальвационные ожидания, эксперты не советуют ждать валютной либерализации, потому что она может лишь навредить валютной и экономической стабильности.

В свою очередь окончание войны, контролируемая инфляция, рост экономики и экспорта могут стать сигналом к ​​валютной либерализации.

Впрочем, эксперты предупреждают, что вместо ограничений на валютные операции, которые могут быть отменены, украинцам следует готовиться к их более внимательному мониторингу со стороны банков и государства.

«В долгосрочной перспективе, несмотря на отдельные шаги по ожидаемой либерализации, с высокой вероятностью, можем прогнозировать сохранение мониторинга транзакций и верификации субъектов при проведении крупных или регулярных валютных операций. Эта новая регуляторная реальность станет частью внедрения Украиной жестких глобальных стандартов и европейских политик по пути нашей страны в Европейский Союз», — прогнозируют аналитики КИТ Group.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+11
financialGenius
financialGenius
4 февраля 2025, 15:37
#
Никогда , только после окончания войны (даже не после какого то перемирия или договора) и то не сразу как и военный сбор …
+
+15
FogBRD
FogBRD
4 февраля 2025, 16:40
#
Нет офицально «войны» соответственно и офицально «победы» то же нет. будет размытый период неопределенности с постепенным «привыканием» того что есть.
+
0
Riojas
Riojas
4 февраля 2025, 16:23
#
Після перемоги ©
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0
Kanarej
Kanarej
4 февраля 2025, 16:45
#
«В целом за 2024 год украинцы приобрели на $12,2 млрд больше, чем продали»" — а почему мне кажется, что это манипулятивная цифра, и значительная часть этой суммы — карточные расчеты и вывод стредств через банкоматы украинцами, выехавшими (а также вышедшими и выплывшими) за рубеж? Не секрет, что например немалая часть украинского ИТ в изгнании (выехавших) продолжает работать через украинского фопа. Да и не только ИТ, есть немало таких что просто работают дистанционо с Украиной, при этом физически находятся в других странах, и тратят деньги там.
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0
financialGenius
financialGenius
4 февраля 2025, 17:43
#
Да , согласен. Цифра горазд больше так как многие кто остались в Украине меняют валюту в обменниках и она не попадает в статистику. И это не малый плюс к тому что проходит через банковскую систему у тех кто уехал и тратит средства вне Украины. Единственно что при повышении налогов — те кто так работают задумаются перевести фоп на сдешний фоп, а то у таких умных будут проблемы с местными налоговыми — у них налоговое резиденство в стране где они зарегистрированы и проживают. В Румынии , хорватии , Португалии спокойно можно сделать визу цифрового кочевника и платить уже думаю меньше чем в Украине , ну или столько же, но проблем с налоговой не будет … кто от этого выиграет , вам сказать ?
+
+15
bonv
bonv
4 февраля 2025, 17:07
#
Немає довіри ні до НБУ, ні до банків.
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