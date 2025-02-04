Украинцы смогут получать дополнительные услуги в приложении «Дия». Там появятся электронные направления врача, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дии» можно будет получить направление к врачу и рецепты на лекарства
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Что известно
«Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в „Дии“, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне», — написал Федоров.
В «Дии» будут поступать уведомления о:
- номерах рецепта и код погашения;
- код направления к врачам;
- запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения.
«Над сервисом будем работать совместно с Минздравом, а как только запустим медицинские пуши — сообщу в канале. Следите, чтобы не пропустить», — отметил он.
Источник: Минфин
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