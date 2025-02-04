4 февраля «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в восьми областях. Об этом сообщают ДТЭК, «Кировоградоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».
Укрэнерго ввело в восьми областях экстренные отключения света (обновлено)
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Экстренные отключения
По указанию «Укрэнерго» в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.
Кроме того, на сайтах «Сумыоблэнерго» и «Кировоградоблэнерго» также речь идет об аварийных отключениях электроэнергии.
«В настоящее время графики почасовых отключений не применяются», — предупреждают энергетики.
Они обещают в случае перемен оперативно информировать потребителей.
Обновлено
В «Укрэнерго» заявили: «В результате повреждений, причиненных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектов генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения».
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