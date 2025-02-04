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4 февраля 2025, 10:01 Читати українською

Укрэнерго ввело в восьми областях экстренные отключения света (обновлено)

4 февраля «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в восьми областях. Об этом сообщают ДТЭК, «Кировоградоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».

4 февраля «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях.
Фото: depositphotos

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Экстренные отключения

По указанию «Укрэнерго» в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.

Кроме того, на сайтах «Сумыоблэнерго» и «Кировоградоблэнерго» также речь идет об аварийных отключениях электроэнергии.

«В настоящее время графики почасовых отключений не применяются», — предупреждают энергетики.

Они обещают в случае перемен оперативно информировать потребителей.

Обновлено

В «Укрэнерго» заявили: «В результате повреждений, причиненных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектов генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
4 февраля 2025, 10:22
#
Все, Полтавщина тепер теж Західна Україна де не відключають світло. Принаймі так це виглядає з точки зору одного зрадофіла :D
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