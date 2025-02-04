Укрэнерго ввело в восьми областях экстренные отключения света (обновлено)

4 февраля «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в восьми областях. Об этом сообщают ДТЭК , « Кировоградоблэнерго » и « Сумыоблэнерго ».

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Экстренные отключения

По указанию «Укрэнерго» в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света.

Кроме того, на сайтах «Сумыоблэнерго» и «Кировоградоблэнерго» также речь идет об аварийных отключениях электроэнергии.

«В настоящее время графики почасовых отключений не применяются», — предупреждают энергетики.

Они обещают в случае перемен оперативно информировать потребителей.

Обновлено

В «Укрэнерго» заявили: «В результате повреждений, причиненных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектов генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения».