Турецкая лира максимально подешевела в паре с долларом

Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом США на торгах в понедельник, 3 февраля. Курс впервые в истории достиг отметки 36 лир за доллар . Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Investing.com.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 14.10 по Киеву пара USD/TRY торговалась на отметке 35,99 с повышением на 0,83%.

Доллар дорожал до лиры ежемесячно с июня прошлого года до января.

Ранее в понедельник Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции замедлилась до 42,12% в январе против 44,38% месяцем ранее. В то же время в месячном выражении показатель вырос на 5,03% по сравнению с 1,03% в декабре.

Доллар дорожает также мировым валютам на фоне опасений относительно торговой политики США. Президент Дональд Трамп в выходные подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.