Инфляция в Турции замедлилась меньше, чем ожидалось

Годовая потребительская инфляция в Турции упала до 42,12% в январе против 44,38% месяцем ранее, пишет Reuters со ссылкой на официальные данные Турецкого статистического института.

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В месячном исчислении показатель вырос на 5,03% по сравнению с 1,03% в декабре.

Ожидалось, что годовой уровень инфляции снизится до 41,25%, а месячный показатель составит 4,25% на фоне ежегодного повышения минимальной заработной платы и различных корректировок цен в связи с празднованием Нового года.

Разбивка по компонентам показала, что образование, здравоохранение, жилье и цены в ресторанах лидировали в росте CPI.

Индекс цен производителей на внутреннем рынке в январе вырос на 3,06% в месячном исчислении, а годовой рост составил 27,20%.

Лира продолжила снижаться после релиза. Пара USD/TRY торговалась с повышением на 0,64%, у отметки 35,92 по состоянию на 09:29.