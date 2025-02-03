Курс доллара США к индийской рупии в понедельник, 3 февраля, впервые в истории превысил отметку 87 рупий за $1, что стало следствием падения азиатских валют и акций после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает Reuters.
Рупия обновила минимум после введения Трампом пошлин
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что происходит с рупией
На момент написания статьи доллар стоил 87,14 рупии против 86,7 рупии в пятницу, а в ходе торгов курс достиг исторического максимума в 87,23 рупии.
Указ о новых пошлинах, подписанный Трампом в субботу, 1 февраля, вступает в силу 4 февраля. Он предполагает 25%-ю пошлину на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-ю — из Китая.
Читайте также: Тарифные войны в разгаре: как свои интересы должна отстаивать Украина
«Поскольку в США начал действовать новый режим при Трампе, и учитывая, что рупия была относительно более эффективной валютой в сегменте стран с развивающейся экономикой в течение последних двух лет, мы видим возможности для ее дальнейшего обесценивания», — заявил Аншул Чандак, глава казначейства индийского RBL Bank.
Эти меры усиливают опасения по поводу глобального экономического роста, что заставляет инвесторов перемещать капитал в более безопасные активы, такие как доллар.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии