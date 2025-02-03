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3 февраля 2025, 17:45 Читати українською

Рупия обновила минимум после введения Трампом пошлин

Курс доллара США к индийской рупии в понедельник, 3 февраля, впервые в истории превысил отметку 87 рупий за $1, что стало следствием падения азиатских валют и акций после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает Reuters.

Курс доллара США к индийской рупии в понедельник, 3 февраля, впервые в истории превысил отметку 87 рупий за $1, что стало следствием падения азиатских валют и акций после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает Reuters.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто происходит с рупиейНа момент написания статьи доллар стоил 87,14 рупии против 86,7 рупии в пятницу, а в ходе торгов курс достиг исторического максимума в 87,23 рупии.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит с рупией

На момент написания статьи доллар стоил 87,14 рупии против 86,7 рупии в пятницу, а в ходе торгов курс достиг исторического максимума в 87,23 рупии.

Указ о новых пошлинах, подписанный Трампом в субботу, 1 февраля, вступает в силу 4 февраля. Он предполагает 25%-ю пошлину на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-ю — из Китая.

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«Поскольку в США начал действовать новый режим при Трампе, и учитывая, что рупия была относительно более эффективной валютой в сегменте стран с развивающейся экономикой в ​​течение последних двух лет, мы видим возможности для ее дальнейшего обесценивания», — заявил Аншул Чандак, глава казначейства индийского RBL Bank.

Эти меры усиливают опасения по поводу глобального экономического роста, что заставляет инвесторов перемещать капитал в более безопасные активы, такие как доллар.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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