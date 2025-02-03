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3 февраля 2025, 14:41 Читати українською

Минфин утвердил новую форму объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ

Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления. Об этом сообщила пресс-служба.

Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.
Фото: depositphotos

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Кого касаются изменения

Изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических и физических лиц — предпринимателей (ФОП), выплачивающих доходы физическим лицам.

В ведомстве считают, что введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю над поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков.

Согласно изменениям:

  • с 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца. Ранее отчеты подавались ежеквартально;
  • до 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме;
  • до 20 февраля 2025 года отчеты за январь 2025 года представляются по новой форме.

Новая форма отчета изменяет его структуру и теперь будет включать основной расчет и несколько приложений.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 16:05
#
Не пройшло і три роки…
+
+15
Наталія Кудряшова
Наталія Кудряшова
3 февраля 2025, 16:18
#
Якщо у ФОП немає найманих працівників, зміни не стосуються?
+
0
Rubi0
Rubi0
3 февраля 2025, 17:09
#
«Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам» судя из первомсточника то нет
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