Китай готовит предложение для Трампа, чтобы избежать новых пошлин

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Основные элементы предложения

Пекин планирует предложить возобновить торговое соглашение, известное как «Первая фаза», которое Китай подписал с США в начале 2020 года, но не полностью выполнил. Это соглашение предполагало увеличение китайских закупок американских товаров и услуг.

Кроме того, Китай рассматривает возможность увеличения инвестиций в США и обязательства по сокращению поставок фентанила, синтетического опиоида, являющегося одной из главных проблем для американской администрации.

Реакция на текущие тарифы

Пекин воспринял 10%-ные пошлины, введенные Трампом, как способ давления, но отметил, что это не является «максимальным давлением», поскольку президент США угрожал повысить тарифы до 60%.