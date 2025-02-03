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3 февраля 2025, 14:22 Читати українською

Китай готовит предложение для Трампа, чтобы избежать новых пошлин

Китай разрабатывает план, направленный на предотвращение дальнейшего повышения тарифов и технологических ограничений со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Китай разрабатывает план, направленный на предотвращение дальнейшего повышения тарифов и технологических ограничений со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
Фото Pixabay

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Основные элементы предложения

Пекин планирует предложить возобновить торговое соглашение, известное как «Первая фаза», которое Китай подписал с США в начале 2020 года, но не полностью выполнил. Это соглашение предполагало увеличение китайских закупок американских товаров и услуг.

Кроме того, Китай рассматривает возможность увеличения инвестиций в США и обязательства по сокращению поставок фентанила, синтетического опиоида, являющегося одной из главных проблем для американской администрации.

Реакция на текущие тарифы

Пекин воспринял 10%-ные пошлины, введенные Трампом, как способ давления, но отметил, что это не является «максимальным давлением», поскольку президент США угрожал повысить тарифы до 60%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
3 февраля 2025, 14:37
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Домовляться на взаємно вигідних, для Трампа, умов…
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0
bonv
bonv
3 февраля 2025, 14:39
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Після погроз президента США Дональда Трампа повернути Панамський канал і візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».
Як пише The Washington Post, Муліно назвав свої переговори з Рубіо «шанобливими» і «позитивними». Водночас він заявив, що Панама не буде продовжувати угоду від 2017 року з китайською ініціативою «Пояс і шлях», коли термін її дії закінчиться.
Як пише видання, незважаючи на те, що Муліно відкинув будь-які переговори щодо суверенітету Панамського каналу, існує думка, що Панама може бути відкрита для компромісу, за якого операції з управління каналом буде відібрано в гонконзької компанії Hutchison Ports, якій надали право керувати ним упродовж 25 років без тендера.
Водночас поки невідомо, чи погодиться Трамп на передачу концесії американській або європейській компанії як із задоволенням своїх вимог, пише WP.
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0
bonv
bonv
3 февраля 2025, 14:40
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Держсекретар США заявив, що присутність Китаю в зоні каналу може порушити договір, на підставі якого США передали водний шлях Панамі 1999 року.
«Держсекретар Рубіо ясно дав зрозуміти, що такий статус-кво неприйнятний і що якщо не відбудеться негайних змін, то Сполучені Штати будуть змушені вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за договором», — ідеться в резюме зустрічі.
Дональд Трамп також знову повторив обіцянку «повернути» Панамський канал.
«Китай управляє Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі по дурості, але вони порушили угоду, і ми збираємося повернути його, або станеться щось дуже потужне», — заявив Трамп.
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