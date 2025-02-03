Новые пошлины США обрушили акции европейских автогигантов

На фоне введения новых тарифов Соединенными Штатами на товары из Мексики и Канады, европейские автомобильные компании понесли значительные убытки. Акции таких гигантов как Volkswagen и Stellantis резко упали, что стало самым серьезным падением для европейского автомобильного сектора с апреля текущего года, пишет Bloomberg.

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Падение акций

Автомобильная промышленность Европы оказалась под давлением из-за торговой политики США. Решение о введении 25% пошлин на товары из Мексики и Канады, которое вступит в силу уже во вторник, ставит под сомнение многолетние логистические схемы, особенно тех автопроизводителей, которые имеют свои производственные мощности в Мексике и поставляют свою продукцию на американский рынок.

Наибольшие потери понесли акции Volkswagen AG, который в прошлом году экспортировал в США из Мексики более полумиллиона автомобилей. Их стоимость упала на 6,7%. Не обошло падение и другого крупного игрока — Stellantis NV, акции которого снизились на 7%.

Этот шаг в США может иметь далеко идущие последствия для европейских компаний. Ведь кроме непосредственных производителей автомобилей пострадают и поставщики компонентов. К примеру, немецкие компании, специализирующиеся на производстве автозапчастей, имеют в Мексике более 330 предприятий.

Подробности

Негативное влияние ощутили и производители автомобилей премиум-класса. Акции BMW AG и Mercedes-Benz Group также подверглись значительному падению — на 6,5% и 5,3% соответственно.

По данным мексиканского статистического агентства, Volkswagen экспортировал в США из Мексики 526 535 автомобилей в прошлом году. Этот факт еще раз подчеркивает масштабы зависимости европейских автопроизводителей от американского рынка и уязвимость к изменениям в торговой политике США.