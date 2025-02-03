Укрэнерго объяснило причину введения аварийных графиков отключения

В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации были повреждены системы передачи. Именно поэтому утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Что известно

«По состоянию на 8:30 уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 31 января. Причина — снижение температуры воздуха в большинстве регионов.

Вчера 2 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье — 26 января.

Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", — отметили в «Укрэнерго».

Напомним

Как сообщал «Минфин», в ряде областей Украины утром 3 февраля начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети.