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3 февраля 2025, 10:45 Читати українською

Цены на нефть растут из-за торговой войны Трампа

Цены на нефть резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало опасения по поводу возможных перебоев в поставках сырой нефти, поскольку Канада и Мексика являются ключевыми поставщиками нефти в США. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.
Фото Pixabay

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Динамика цен

  • Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,9%, до 73,89 за баррель, после достижения максимума 73,89 за баррель, после достижения максимума 75,18 в начале торгов.
  • Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,9%, до 76,34 за баррель, после максимума в 76,34 за баррель, после максимума в 77,34.
  • Фьючерсы на бензин в США подскочили на 2,86%, до $2,1176 за галлон, достигнув самого высокого уровня с 16 января.

Почему это важно?

Канада и Мексика являются основными источниками импорта нефти для США, обеспечивая около четверти объемов перерабатываемого сырья на американских нефтеперерабатывающих заводах. Введение пошлин создает риски для стабильности поставок, что негативно влияет на рынок.

Торговая война и ее последствия

Трамп объявил о масштабных тарифах на товары из Мексики, Канады и Китая, что стало началом новой торговой войны. Это может подорвать глобальный экономический рост и спровоцировать новый виток инфляции.

Перспективы рынка

Однако эксперты предупреждают, что цены на нефть могут упасть уже в следующем квартале. Причинами являются ухудшение перспектив спроса из-за тарифов и давления на страны ОПЕК+ со стороны Трампа, требующего сокращения добычи нефти.

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Источник: Минфин
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