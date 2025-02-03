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3 февраля 2025, 9:24 Читати українською

В ряде областей начали вводить аварийные графики отключения света

В ряде областей Украины утром 3 февраля начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети. Об этом пишет РБК-Украина.

В ряде областей Украины утром 3 февраля начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии.
Фото: depositphotos

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Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в «Кировоградоблэнерго». В регионе с 08.30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Сумская область

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что по указанию НЭК «Укрэнерго» с 08:30 в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей.

«Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО „Сумыоблэнерго“ в разделе „Потребителям«-»Отключение“ по вашему адресу или номеру лицевого счета», — говорится в сообщении.

Полтавская область

В «Полтаваоблэнерго» также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.

«В области применены ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК „Укрэнерго“, 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1−2 очереди ГАВ», — говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 февраля 2025, 10:00
#
Та примите уже законодательно что западную отключать нельзя, чтобы люди не удивлялись
+
+15
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 10:02
#
Знов москаль скиглить що обстріляні москалями області залишились без світла

Одне радує: Харківська, Запоріжська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області тепер на думку москаля теж є частиною Бандерштату.
І Чернигівська теж.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 февраля 2025, 11:47
#
И снова поляк радуется, что его любимый Буковель никогда не отключают, а страдают одни и те же. Даже когда прилетали по западной по энергетике все равно рубили всех, кроме ее.
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 12:49
#
І знов москаль записав українця в поляки. А чого не в американці? Ви ж з США воюєте, Україну ви перемогли вже в лютому 2022.

До слова ти забув згадати Липецьку область — там теж були аварійні вимкнення. Мабуть Липецьк мовчки до єднався до України 😁

П.С.
И снова поляк

Банківські рахунки, якщо що, в мене є не тільки у Польщі (зараз лише GetinBank), але й в Великій Британії ( Wise, Revolut і ще один на букву M, але не Монобанк🤭). В майбутньому зови мене англосаксом😎
+
0
Три літри
Три літри
3 февраля 2025, 12:59
#
его любимый Буковель никогда не отключают

Карту купи — Буковель не в Польщі.

До слова в мене в Харкові світло не вимикали. У батьків теж. Здається у Харкові взагалі не було вимкнень за минулий і позаминулий тиждень.
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