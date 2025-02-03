В ряде областей начали вводить аварийные графики отключения света

В ряде областей Украины утром 3 февраля начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети. Об этом пишет РБК-Украина.

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Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в «Кировоградоблэнерго». В регионе с 08.30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Сумская область

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что по указанию НЭК «Укрэнерго» с 08:30 в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей.

«Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО „Сумыоблэнерго“ в разделе „Потребителям«-»Отключение“ по вашему адресу или номеру лицевого счета», — говорится в сообщении.

Полтавская область

В «Полтаваоблэнерго» также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.

«В области применены ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК „Укрэнерго“, 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1−2 очереди ГАВ», — говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.