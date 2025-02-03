В ряде областей Украины утром 3 февраля начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети. Об этом пишет РБК-Украина.
В ряде областей начали вводить аварийные графики отключения света
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Кировоградская область
Об аварийных отключениях сообщили в «Кировоградоблэнерго». В регионе с 08.30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.
Сумская область
В «Сумыоблэнерго» сообщили, что по указанию НЭК «Укрэнерго» с 08:30 в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей.
«Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО „Сумыоблэнерго“ в разделе „Потребителям«-»Отключение“ по вашему адресу или номеру лицевого счета», — говорится в сообщении.
Полтавская область
В «Полтаваоблэнерго» также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.
«В области применены ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК „Укрэнерго“, 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1−2 очереди ГАВ», — говорится в сообщении.
Днепропетровская область
Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.
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Комментарии - 5
Одне радує: Харківська, Запоріжська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області тепер на думку москаля теж є частиною Бандерштату.
І Чернигівська теж.
До слова ти забув згадати Липецьку область — там теж були аварійні вимкнення. Мабуть Липецьк мовчки до єднався до України 😁
П.С.
И снова поляк
Банківські рахунки, якщо що, в мене є не тільки у Польщі (зараз лише GetinBank), але й в Великій Британії ( Wise, Revolut і ще один на букву M, але не Монобанк🤭). В майбутньому зови мене англосаксом😎
Карту купи — Буковель не в Польщі.
До слова в мене в Харкові світло не вимикали. У батьків теж. Здається у Харкові взагалі не було вимкнень за минулий і позаминулий тиждень.